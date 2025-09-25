29 perce
Lebukott a román szállító az M7-esen! Drog került elő a poggyásztérből
Több mint 4,4 kilogramm marihuána került elő abból az utasokkal teli, román rendszámú kisbuszból, amit az M7-es autópálya mellett ellenőriztek a pénzügyőrök. A kábítószerrel való visszaélés miatt az ügyet átadták a rendőrségnek, így az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.
A kábítószerrel való visszaélésről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense, Juhászné Prantner Etelka százados tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: pénzügyőreik az M7-es autópálya forgalmából terelték ki ellenőrzésre az utasokkal teli román kisbuszt. A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, akik azt mondták, hogy Romániából Olaszországba tartanak. A kisbusz átvizsgálása során derült ki, hogy a raktérben az utasok poggyászai mellett különféle csomagok is voltak, ezért a járőrök úgy döntöttek, hogy ezek közül néhányat szúrópróbaszerűen átvizsgálnak. Ennek során két ellenőrzött kartondobozból összesen tíz vákuumfóliába csomagolt, kábítószergyanús anyag került elő.
A rendőrség kábítószerrel való visszaélés miatt indított eljárást
A pénzügyőrök értesítették a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik a helyszínen gyorstesztet és pontos mérlegelést végeztek. A gyorsteszt megerősítette, hogy a csomagokban marihuána volt, aminek pontos tömege 4.485 grammot tett ki. A rendőrök az intézkedést átvették, így az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.
Zalában is több kábítószerügyről számoltunk be a közelmúltban, s Balaton környéki drogkereskedők is rendőrkézre kerültek. Cikkeinket az alábbi linkeken érheti el:
