szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószerrel való visszaélés

29 perce

Lebukott a román szállító az M7-esen! Drog került elő a poggyásztérből

Címkék#rendőrség#M7-es autópálya#marihuána#kábítószer#pénzügyőr

Több mint 4,4 kilogramm marihuána került elő abból az utasokkal teli, román rendszámú kisbuszból, amit az M7-es autópálya mellett ellenőriztek a pénzügyőrök. A kábítószerrel való visszaélés miatt az ügyet átadták a rendőrségnek, így az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.

Gyuricza Ferenc

A kábítószerrel való visszaélésről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense, Juhászné Prantner Etelka százados tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: pénzügyőreik az M7-es autópálya forgalmából terelték ki ellenőrzésre az utasokkal teli román kisbuszt. A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, akik azt mondták, hogy Romániából Olaszországba tartanak. A kisbusz átvizsgálása során derült ki, hogy a raktérben az utasok poggyászai mellett különféle csomagok is voltak, ezért a járőrök úgy döntöttek, hogy ezek közül néhányat szúrópróbaszerűen átvizsgálnak. Ennek során két ellenőrzött kartondobozból összesen tíz vákuumfóliába csomagolt, kábítószergyanús anyag került elő.

A marihuánát a pénzügyőrök találták meg. A rendőrség kábítószerrel való visszaélés miatt indított büntetőeljárást
A marihuánát a pénzügyőrök találták meg. A rendőrség kábítószerrel való visszaélés miatt indított büntetőeljárást
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

A rendőrség kábítószerrel való visszaélés miatt indított eljárást

A pénzügyőrök értesítették a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik a helyszínen gyorstesztet és pontos mérlegelést végeztek. A gyorsteszt megerősítette, hogy a csomagokban marihuána volt, aminek pontos tömege 4.485 grammot tett ki. A rendőrök az intézkedést átvették, így az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.

Zalában is több kábítószerügyről számoltunk be a közelmúltban, s Balaton környéki drogkereskedők is rendőrkézre kerültek. Cikkeinket az alábbi linkeken érheti el:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu