Zalaegerszegi Törvényszék

37 perce

Kamionnal érkeztek a drogok Spanyolországból hazánkba - Zalában tárgyalnak, miközben az egyik vádlott szökésben

Címkék#kamion#Spanyolországban#zalaegerszegi törvényszék#szállítmány

Jelentős mennyiségű kábítószerre bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette a vád, a tárgyalássorozat szeptember 10-én, szerdán iratismertetéssel kezdődik a Zalaegerszegi Törvényszéken.

Mozsár Eszter
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A vád szerint az I. rendű vádlott 2019-től egyrészről ismeretlen forrásból származó, másrészről Spanyolországban termesztetett marihuánát vásárolt, amit aztán kamionnal szállíttatott hazánkba, majd egy pontosan nem felderíthető elosztóhálózaton keresztül értékesített. A termesztést és az ültetvény működtetését a Spanyolországban bujkáló – európai elfogatóparancs hatálya alatt álló – II. rendű vádlott végezte az édesanyja tulajdonában álló ingatlanon – áll a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleményében.

Az ismeretlen személyazonosságú termesztőktől vásárolt kábítószert – az I. rendű vádlott utasításai alapján – a III. és a IV. rendű társai hozták el, majd adták át a sofőröknek. Ezen felül ők pakolták be a kamionba a spanyol ültetvényen termesztett drogot is. A Magyarországra szállítást 2019 novemberétől egy albertirsai lakos végezte. A kamionsofőrrel az I. rendű vádlott egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül kommunikált. A szállítások részleteit a férfi viszont már a III. rendű vádlottal egyeztette. Az V. rendű vádlott feladata a hazánkba érkező szállítmányok Albertirsáról Budapestre fuvarozása volt, illetve ő juttatta el az értékesítésből származó készpénzt, részben a kamionsofőrön keresztül az I. rendű társának.

Az I. rendű vádlott által vezetett kábítószer-kereskedelmi hálózat 2019. november és 2020. július között legkevesebb 8 alkalommal szállított marihuánát, melyből egy alkalommal Németországba 12 kilogrammot, míg hazánkba hétszer, több mint 217 kilogrammot. A marihuána termesztés és raktározás az ültetvényen 2021. október 4-ig, a spanyol hatóságok intézkedéséig folyt, melynek során 45 kilogramm szállításra előkészített kábítószert foglaltak le, valamint elfogták az I. rendű, a II. rendű és a IV. rendű vádlottakat. A II. rendű vádlottat 2015-ben jogerősen 7 év fegyházbüntetésre ítélték kábítószerrel visszaélés bűntette miatt. A férfi az eljárás elől 2012-ben megszökött, Spanyolországban bujkált hamis személyigazolvánnyal.


 

 

