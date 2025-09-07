40 perce
Jól laktak a fesztivállátogatók: több mint 4 millió forintot gyűjtöttek a főzőcsapatok (galéria)
Ismét eredményes volt a Vadpörkölt és Borfesztivál kedvenc programja. Szombaton délelőtt 85 csapat vett részt a vidám hangulatú jótékonysági vadfőzésen a belvárosban. A csapattagok száma meghaladta a 600 főt, tette közzé Balaicz Zoltán polgármester.
Idén a Zalaegerszegi Honvédklub lett a nyertes.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Újdonságként idén a főzőcsapatok kínálatán kívül a helyi vendéglátósok pörköltpontokon várták a látogatókat. A finomságokat ebédjeggyel kóstolhatták az érdeklődők, összesen 5.633 támogatói jegyet vásároltak, így nettó 4.435.433 forint folyt be az eseményen. A jótékonysági vadfőzés bevételével az Egészséges Zalaegerszeg Programot, valamint az állatmentést és az állatvédelmet támogatták a résztvevők. Az esemény végén Tompa Gábor fesztiváligazgató és Balaicz Zoltán gratulált a csapatoknak.
Jótékonysági vadfőzés, íme az eredmény
A háromtagú zsűri a következő döntést hozta, íme az eredményhirdetés: első a Zalaegerszegi Honvédklub lett, második a Kárpátok Őse csapat, s harmadik helyen a Milejszeg végzett. A Kiskondás Különdíját a Vajda Család "Spártaiak" csapata kapta. Különdíjban részesült még a Stúdió Dekor Főzőcsapat, Dunaszerdahely, a Hit Gyülekezete Szeretetszolálgálat - HISZ és a Magyar Vöröskereszt zalai szervezete. A Legtöbb eladott étel elismerést a West Hungary Textil főzőcsapata érdemelte ki.
Vadpörkölt és Borfesztivál: a jótékonysági főzés eredményhirdetéseFotók: Pezzetta Umberto