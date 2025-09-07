szeptember 7., vasárnap

Eredményhirdetés

1 órája

Jól laktak a fesztivállátogatók: több mint 4 millió forintot gyűjtöttek a főzőcsapatok (galéria)

Címkék#Magyar Vöröskereszt#Tompa Gábor#Hit Gyülekezete Szeretetszolálgálat-HISZ#Stúdió Dekor Főzőcsapat#Zalaegerszegi Honvédklub#Balaicz Zoltán

Ismét eredményes volt a Vadpörkölt és Borfesztivál kedvenc programja. Szombaton délelőtt 85 csapat vett részt a vidám hangulatú jótékonysági vadfőzésen a belvárosban. A csapattagok száma meghaladta a 600 főt, tette közzé Balaicz Zoltán polgármester.

Mozsár Eszter
Idén a Zalaegerszegi Honvédklub lett a nyertes.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Újdonságként idén a főzőcsapatok kínálatán kívül a helyi vendéglátósok pörköltpontokon várták a látogatókat. A finomságokat ebédjeggyel kóstolhatták az érdeklődők, összesen 5.633 támogatói jegyet vásároltak, így nettó 4.435.433 forint folyt be az eseményen. A jótékonysági vadfőzés bevételével az Egészséges Zalaegerszeg Programot, valamint az állatmentést és az állatvédelmet támogatták a résztvevők. Az esemény végén Tompa Gábor fesztiváligazgató és Balaicz Zoltán gratulált a csapatoknak. 

jótékonysági vadfőzés
Népszerű volt a szombato jótékonysági vadfőzés, sokan kóstolták a 85 csapat ételeit.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Jótékonysági vadfőzés, íme az eredmény

A háromtagú zsűri a következő döntést hozta, íme az eredményhirdetés: első a Zalaegerszegi Honvédklub lett, második a Kárpátok Őse csapat, s harmadik helyen a Milejszeg végzett. A Kiskondás Különdíját a Vajda Család "Spártaiak" csapata kapta. Különdíjban részesült még a Stúdió Dekor Főzőcsapat, Dunaszerdahely, a Hit Gyülekezete Szeretetszolálgálat - HISZ és a Magyar Vöröskereszt zalai szervezete. A Legtöbb eladott étel elismerést a West Hungary Textil főzőcsapata érdemelte ki. 

Vadpörkölt és Borfesztivál: a jótékonysági főzés eredményhirdetése

Fotók: Pezzetta Umberto

 

