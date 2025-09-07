Jól laktak a fesztivállátogatók: több mint 4 millió forintot gyűjtöttek a főzőcsapatok (galéria)

Újdonságként idén a főzőcsapatok kínálatán kívül a helyi vendéglátósok pörköltpontokon várták a látogatókat. A finomságokat ebédjeggyel kóstolhatták az érdeklődők, összesen 5.633 támogatói jegyet vásároltak, így nettó 4.435.433 forint folyt be az eseményen. A jótékonysági vadfőzés bevételével az Egészséges Zalaegerszeg Programot, valamint az állatmentést és az állatvédelmet támogatták a résztvevők. Az esemény végén Tompa Gábor fesztiváligazgató és Balaicz Zoltán gratulált a csapatoknak.

Népszerű volt a szombato jótékonysági vadfőzés, sokan kóstolták a 85 csapat ételeit.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Jótékonysági vadfőzés, íme az eredmény

A háromtagú zsűri a következő döntést hozta, íme az eredményhirdetés: első a Zalaegerszegi Honvédklub lett, második a Kárpátok Őse csapat, s harmadik helyen a Milejszeg végzett. A Kiskondás Különdíját a Vajda Család "Spártaiak" csapata kapta. Különdíjban részesült még a Stúdió Dekor Főzőcsapat, Dunaszerdahely, a Hit Gyülekezete Szeretetszolálgálat - HISZ és a Magyar Vöröskereszt zalai szervezete. A Legtöbb eladott étel elismerést a West Hungary Textil főzőcsapata érdemelte ki.