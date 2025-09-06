Vadételek minden mennyiségben: még chilisbabos változat is készült, s tánccal hívtak kóstolásra (galéria)

Először kettő – most már – testvérváros standjánál érdeklődtünk. A Barót-Zalaegerszeg Baráti Társaság az erdélyi ételt a mexikóival keverte, nagyon érdekes ízvilág kerekedett a végére. Demeter István, a csapat főszakácsa megsúgta, hogy a székelyföldi chilisbab valóban különlegesség, direkt a fesztiválra készült a recept. Füstölt hússal főzték, a kukoricát pedig a puliszkában használták fel. Czuczor Tibor a dunaszerdahelyiek ötfős csapatának főszakácsaként annyit elárult, hogy vaddisznóhúst használtak a gulyáshoz, a titkos hozzávalókat sajnos nem tudtuk meg a jótékonysági főzés résztvevőjétől.

A jótékonysági főzés nem csak nézelődőket vonzott, hamar fogytak a vadételek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- Úgy kezdem a főzést, hogy a szalonna zsírjában megpirítom a hagymát, belerakom a húst, hagyom, hogy levet engedjen, majd következik a fűszerezés. Igyekszem az állagát és az ízét is figyelni, hogy harmonikus legyen a végeredmény – mondta Tibor, ennyi fortélyt azért sikerült kihúzni az interjúalanyunktól, aki nagyon szeret főzni és enni is.

Jótékonysági főzés: titkos hozzávalók, no meg szív és lélek

A Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete saját ifjúsági önkénteseivel érkezett, először neveztek a Vadpörkölt és Borfesztivál jótékonysági akciójára. Valódi különlegességgel készültek, a járókelők folyamatosan kapkodták a receptet, s türelmetlenül várták, hogy végre elkészüljön „Attila hun király áldos” fogása. Szabó János volt a főszakács, akinek Preisz Péter megyei koordinátor segített.

- Húsz évvel ezelőtt egy civil rendezvényen, kertészmérnök barátomtól kaptam a receptet, amit eddig a fiók mélyén őriztem. Az eredeti marhahússal készült, ám a mi változatunk is fenséges a vadhúsokból – felelte Péter érdeklődésünkre.

A Binkó Táncegyüttes nem csak ételt kínált, hanem remek hangulatot teremtett.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ők azért elárulték a titkos hozzávalókat: forrásvíz, kamilla, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, uborka, erdei gomba, házi tejföl, száraz fehérbor, marha helyett most vadhús, citrom, fokhagyma, méz, no és rengeteg fűszer, a keleti ízvilágot megidézve. Velük szemben a Binkó Néptánccsoport ugyancsak először érkezett a jótékonysági főzésre. A lelkes csapat külön táncbemutatót is tartott többször a standjuk előtt, ahol gyergyói vadászpörkölt rotyogott a fazékban, amit puliszkával tálaltak.