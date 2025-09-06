szeptember 6., szombat

Jótékonysági főzés

2 órája

Vadételek minden mennyiségben: még chilisbabos változat is készült, s tánccal hívtak kóstolásra (galéria)

Címkék#fesztivál#csapat#recept

Több száz méterről lehetett érezni a bográcsokban készülő és tűzhelyeken sülő vadételek illatát szombaton délelőtt Zalaegerszegen, csak mennünk kellett az orrunk után. A Vadpörkölt fesztivál jótékonysági főzésére 85 csapat érkezett, mintegy 600 kukta és szakács sürgölődött a Kisfaludy utcában és a városháza környékén. A zaol.hu is körülnézett, hol és mi rotyogott a szabadtéri tűzön.

Mozsár Eszter
Jókedv és finom illatok, ilyen hangulat fogadta a látogatókat.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Először kettő – most már – testvérváros standjánál érdeklődtünk. A Barót-Zalaegerszeg Baráti Társaság az erdélyi ételt a mexikóival keverte, nagyon érdekes ízvilág kerekedett a végére. Demeter István, a csapat főszakácsa megsúgta, hogy a székelyföldi chilisbab valóban különlegesség, direkt a fesztiválra készült a recept. Füstölt hússal főzték, a kukoricát pedig a puliszkában használták fel. Czuczor Tibor a dunaszerdahelyiek ötfős csapatának főszakácsaként annyit elárult, hogy vaddisznóhúst használtak a gulyáshoz, a titkos hozzávalókat sajnos nem tudtuk meg a jótékonysági főzés résztvevőjétől.

jótékonysági főzés
A jótékonysági főzés nem csak nézelődőket vonzott, hamar fogytak a vadételek. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- Úgy kezdem a főzést, hogy a szalonna zsírjában megpirítom a hagymát, belerakom a húst, hagyom, hogy levet engedjen, majd következik a fűszerezés. Igyekszem az állagát és az ízét is figyelni, hogy harmonikus legyen a végeredmény – mondta Tibor, ennyi fortélyt azért sikerült kihúzni az interjúalanyunktól, aki nagyon szeret főzni és enni is.

Jótékonysági főzés: titkos hozzávalók, no meg szív és lélek

A Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete saját ifjúsági önkénteseivel érkezett, először neveztek a Vadpörkölt és Borfesztivál jótékonysági akciójára. Valódi különlegességgel készültek, a járókelők folyamatosan kapkodták a receptet, s türelmetlenül várták, hogy végre elkészüljön „Attila hun király áldos” fogása. Szabó János volt a főszakács, akinek Preisz Péter megyei koordinátor segített.

- Húsz évvel ezelőtt egy civil rendezvényen, kertészmérnök barátomtól kaptam a receptet, amit eddig a fiók mélyén őriztem. Az eredeti marhahússal készült, ám a mi változatunk is fenséges a vadhúsokból – felelte Péter érdeklődésünkre.

jótékonysági főzés
A Binkó Táncegyüttes nem csak ételt kínált, hanem remek hangulatot teremtett. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ők azért elárulték a titkos hozzávalókat: forrásvíz, kamilla, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, uborka, erdei gomba, házi tejföl, száraz fehérbor, marha helyett most vadhús, citrom, fokhagyma, méz, no és rengeteg fűszer, a keleti ízvilágot megidézve. Velük szemben a Binkó Néptánccsoport ugyancsak először érkezett a jótékonysági főzésre. A lelkes csapat külön táncbemutatót is tartott többször a standjuk előtt, ahol gyergyói vadászpörkölt rotyogott a fazékban, amit puliszkával tálaltak.

- Ez egy áfonyás, gombás, vörösboros vaddisznós változat. Titkot nem árulunk el, csupán annyit, hogy szívvel és lélekkel főztük – mondta mosolyogva a főszakács, Barabási Örs.

A táncegyüttes vezetője, Kiss Norbert azért annyit elmondott, hogy olyan annyira fiatalos az összetétel és erős a szülői gárda, hogy nem hagyhatták ki ezt a közösségi élményt, természetesen máskor is jönnek. A csoport Landorhegyen próbál a Keresztury VMK-ban, s az Eötvös-, Liszt- és Mindszenty-iskola diákjai alkotják a tánccsoportot.

A zalaegerszegi programon a helyi csapatokon kívül városkörnyékiek, zalaiak és testvérvárosok is részt vesznek minden évben. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Milejszegiek először, de nem utoljára

Még egy „elsőbálozós” csapatot találtunk, a milejszegiek öten érkeztek Kovács Márk községi önkormányzati képviselő vezetésével. Nagyon tetszett nekik a több ezer főt megmozgató fesztivál hangulata, azt ígérték, visszatérnek. Náluk hagyományos vadpörkölt és dödölle volt a menü, amit pacapörkölttel és sós burgonyával egészítettek ki. Idén nemcsak a főzőcsapatok, hanem a helyi vendéglátósok ugyancsak saját ételváltozataikkal fogadták az éhes közönséget. A jótékonysági főzés eredményéről holnapi cikkünkben számolunk be.

Jótékonysági főzés a vadpörkölt fesztiválon

Fotók: Pezzetta Umberto

 

