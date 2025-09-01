szeptember 1., hétfő

A kórháznak gyűjtöttek

52 perce

Ilyen még nem volt: az AquaCity jótékonysági napján minden eddiginél több pénz gyűlt össze

Augusztus 16-án zajlott Zalaegerszeg egyik legnagyobb közösséget megmozgató programja. Az AquaCity jótékonysági főzés eredményeként minden eddiginél több pénz, összesen 19.183.760 millió forint gyűlt össze. Az összeget jelképesen hétfőn adták át a városházán a kedvezményezett Szent Rafael Zala Vármegyei Kórház főigazgatójának.

Mozsár Eszter
Ilyen még nem volt: az AquaCity jótékonysági napján minden eddiginél több pénz gyűlt össze

A jótékonysági nap minden várakozást felülmúlt. Balról jobbra: Bali József, Vigh László, Gasztonyi Beáta, Balaicz Zoltán és Böcskey Zsolt.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

2002-ben, az AquaCity Csúszda- és Élménypark nyitásakor volt az első jótékonysági főzés, ezt csupán a világjárvány alatt hagyták ki. Minden évben szociális, idősellátási vagy egészségügyi intézmény számára gyűjtenek. Idén 49 csapat főzött, változatos finomságokat kínáltak, s összesen 4.789.500 forintot gyűjtöttek az ebédjegyekből. Mellettük 22 zalaegerszegi és környékbeli vállalkozás ajánlott fel 2.865.000 forintot. A változékony nyári időjárás ellenére a jótékonysági főzés napján minden eddiginél több, 5500 látogató érkezett, így a belépőkből befolyó összeggel rekordot döntöttek: 11.529.260 millió forintot fizettek az élményparkba látogatók, összegzett Balaicz Zoltán polgármester. 

jótékonysági főzés
A jótékonysági főzés napján mintegy 20 millió forint gyűlt össze az AquaCityben, hangzott el a sajtótájékoztatón. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A jótékonysági főzés eredménye idén a kórház idős betegeinek okoz örömet

Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, évente mintegy 70 ezer beteg fordul meg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban, amit folyamatosan fejlesztenek több milliárdos állami segítséggel és önkéntes adományokból. A következő időszakban az I. és a II. belgyógyászat épületeit beontják le és építenek teljesen új szárnyat, mondta a politikus. Dr. med.habil. Gasztonyi Beáta PhD., a kórház főigazgatója hálásan idézte fel, hogy az utóbbi öt évben háromszor voltak a családi nap kedvezményezettjei. 2021-ben 132 televíziókészüléket, 2023-ban pedig a fül-orr-gégészeti osztályra diagnosztikai eszközöket tudtak beszerezni. Idén az idős, krónikus betegségben szenvedők kórházban töltött napjait szeretnék szebbé tenni. Gasztonyi Beáta emlékeztetett, év elején adták át a krónikus belgyógyászat és ápolási osztály új épületét. A várakozásukat felülmúlta az adomány összege, így a tervezett 83 éjjeli szekrény mellett 83 kórházi ágyat, ágybetétet tudnak még beszerezni. A fejlesztésekben ugyancsak számítanak még az októberi jótékonysági színházi rendezvényük adományaira is. Bali József, az Ispita Alapítvány kuratóriumi elnöke és Böcskey Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezető igazgatója ugyancsak megköszönte mindazoknak, akik ehhez a hatalmas összeghez akár felajánlással, a munkájukkal, főzésükkel, illetve az AquaCity látogatásával hozzájárultak

 

