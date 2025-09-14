Jótékonysággal írtak történelmet a Kertváros lakói

A jó hangulatú program egyik legnépszerűbb eleme idén is a jótékonysági főzés volt, amelyen több mint másfél millió forintot sikerült összegyűjteni a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány javára.

A Kertvárosi Vigasságokon is Roger kapitány volt a gyerekek kedvence

Megtelt az udvar a kitűnő időben

A gyerekeket légvárak, kézműves játszóház és népi játékok várták, a legkisebbeknek pedig babakuckóval készültek. A színpadon délutántól estig egymást váltották a produkciók: a kicsik Roger kapitány show-ján szórakozhattak, míg a nagyobbakat az Ocho Macho, vagy a Flashback koncertje foglalta le.

Minden falat jó ügyet szolgált

A rendezvény igazi közösségi eseménnyé vált: a látogatók házi süteményekkel, helyi egyesületek és intézmények finomságaival, összesen 16 főzőcsapat ínycsiklandó kínálatával találkozhattak. A rekordbevétellel a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványt támogatják.