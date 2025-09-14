szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rekordbevétellel zárult a vigasság

58 perce

Jótékonysággal írtak történelmet a Kertváros lakói

Címkék#program#Kertváros#Apáczai Művelődési Központ#játék

Soha nem látott érdeklődés kísérte a hétvégén a Kertvárosi Vigasságokat. A hagyományos zalaegerszegi programot immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg az Apáczai Művelődési Központ udvarán.

Zaol.hu

A jó hangulatú program egyik legnépszerűbb eleme idén is a jótékonysági főzés volt, amelyen több mint másfél millió forintot sikerült összegyűjteni a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány javára.

A Kertvárosi Vigasságokon is Roger kapitány volt a gyerekek kedvence

Megtelt az udvar a kitűnő időben

A gyerekeket légvárak, kézműves játszóház és népi játékok várták, a legkisebbeknek pedig babakuckóval készültek. A színpadon délutántól estig egymást váltották a produkciók: a kicsik Roger kapitány show-ján szórakozhattak, míg a nagyobbakat az Ocho Macho, vagy a Flashback koncertje foglalta le.

Minden falat jó ügyet szolgált

A rendezvény igazi közösségi eseménnyé vált: a látogatók házi süteményekkel, helyi egyesületek és intézmények finomságaival, összesen 16 főzőcsapat ínycsiklandó kínálatával találkozhattak. A rekordbevétellel a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványt támogatják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu