Jön a sztrádakáosz! Lezárják az M7-est, a közlekedők terelőutakra kényszerülnek (térkép)

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) azt közölte, erre azért van szükség, mert újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-esen Velencénél. A lezárást a biztonságos munkavégzés érdekében rendelték el. A sztrádára Kápolnásnyéknél lehet majd visszahajtani. További részletek a feol.hu-n olvashatók.

Forrás: MKIF

Munkavégzésre máshol számítani kell. Mint nemrégiben megírtuk: a nyári szünet után folytatódnak a sztrádafelújítások, köztük a nagyfelületű burkolatcserék az M7-esen, például Balatonvilágos és Székesfehérvár, illetve a királyi város és Budapest között.

