Közlekedés

51 perce

Jön a sztrádakáosz! Lezárják az M7-est, a közlekedők terelőutakra kényszerülnek (térkép)

Az ősrobbanás ehhez képest smafu volt! Vasárnap éjféltől délig lezárja az M7-est Agárd és Kápolnásnyék között, a főváros felé vezető oldalon, adta hírül Fejér vármegyei testvérportálunk.

Zaol.hu
Izgi lesz, vagy éppen bosszantó. Vasárnap torlódásra kell számítani. Képünk illusztráció

Forrás: MW/Archív

Az Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) azt közölte, erre azért van szükség, mert újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-esen Velencénél.  A lezárást a biztonságos munkavégzés érdekében rendelték el. A sztrádára Kápolnásnyéknél lehet majd visszahajtani. További részletek a feol.hu-n olashatók. 

Forrás: MKIF

Munkavégzésre máshol számítani kell. Mint nemrégiben megírtuk: a nyári szünet után folytatódnak a sztrádafelújítások, köztük a nagyfelületű burkolatcserék az M7-esen, például Balatonvilágos és Székesfehérvár, illetve a királyi város és Budapest között.

 

 

 

