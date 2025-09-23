Megérte? Hollandiában dolgoztak, onnan jött az ötlet: összesen 9 millió forintért árultak drogot

A vád szerint az I. rendű és a II. rendű vádlott házaspár Hollandiában él és dolgozott, amikor 2023 júniusában elhatározták, hogy anyagi nehézségeik megoldása érdekében Hollandiából beszerzett kábítószert fognak értékesíteni Magyarországon, áll a Zalaegerszegi Járásbíróság tájékoztatójában.

Kábítószerrel üzleteltek, most bírósági tárgyalás vár rájuk. Képünk illusztráció

Forrás: police.hu

Kábítószer: üzlet lett belőle

A lehetőséggel a II. rendű vádlott megkereste unokatestvérét, a III. rendű vádlottat. A házaspár és a nő egy zalaegerszegi albérletben találkozott – ahol a III. rendű vádlott és élettársa a IV. rendű vádlott lakott –, melynek során a III. és a IV. rendű vádlott 1 kiló amfetamint vásárolt 1 millió 500 ezer forintért. A III.-V. rendű vádlottak ekkor már több éve egy közös autószerelő műhelyben dolgozott egy Zalaegerszegen bérelt garázsban. A drog felét az V. rendű vádlottnak tovább értékesítették, a többit ismeretségi körükben eladták, illetve elfogyasztották. 2023 augusztusa és 2024 februárjáig a vádlottak között további öt alkalommal cserélt gazdát összesen 8 kilogramm amfetamin, több mint 6 millió forint értékben.

Kilencmilliós bevétel

A Hollandiából származó kábítószer Magyarországra hozatalát a II. és a III. rendű vádlottak szervezték telefonon, míg a kifizetés és az átadás az I. és a III. rendű vádlott között zajlott. A magyarországi értékesítést a III., a IV. és az V. rendű vádlottak végezték A vádlottakat a rendőrség 2024. február 26-án fogta el, amelynek során kábítószereket, illetve a kereskedéshez szükséges eszközöket foglaltak le. Az értékesítéssel összesen közel 9 millió forint bevételre tettek szert.



