A lehetetlenből valóság: Jázmin első lépései könnyeket csalnak a szemekbe (galéria, videó)

Jázmin addig rakosgatja lábacskáit karjaival kapaszkodva valamiben, amíg lábra nem áll, hogy utána, szintén kapaszkodva boldogan lépkedhessen oldalazva. Ez hatalmas csoda, a legszebb születésnapi ajándék, amit Tóth András édesapa és Makkos Zsanett édesanya csak kívánhatott, mert valós aggodalmuk volt, hogy az SMA, a gerincvelő-eredetű izomsorvadás miatt soha nem tud lábra állni kislányuk. Jázmin fejlődését születése óta figyelemmel kísérjük lapunkban. Legutóbb idén január elején írtunk arról, hogy az akkor 17 hónapos Jázmin már önállóan ül és mászni kezdett.

Jázmin kétéves lett. A SMA-val, gerincvelő-eredetű izomsorvadással küzdő bocföldei kislány az elképzelhetetlent váltja valóra: 2. születésnapjára megtanult kapaszkodva felállni és kapaszkodva oldalazva lépegetni

Fotó: Makkos Zsanett

Jázmin így küzd az SMA-val

– Tavaly karácsonykor kezdett el mászni Jázmin, de már akkorra stabilan ült. Idén, február környékén már haladt is a mászással, aztán egy kicsit megrekedtünk. Tavasszal, március, április környékén kezdett el jobban és gyorsabban mászni, amit nyilván nem úgy kell elképzelni, mint ahogy egy normál, egészségesen fejlődő gyermek teszi. De az egyik szobából átment, átmászott a másikba, sőt kijött utánam a konyhába. Tehát már közlekedésre használta a mászást, hogy az egyik helyiségből a másikba jusson – mondta el érdeklődésünkre édesanyja, Makkos Zsanett.

Így állt fel Jázmin

– Májusban voltunk Győrben, a Gézengúz Alapítvány egyhetes intenzív ellátási programján vettünk részt. A sok-sok zalaegerszegi gyógytorna és a zalakarosi neuro-hidroterápia mellett ez is nagyon sokat segített Jázmin mozgásfejlődésében. Utána, nyár elején tapasztalhattuk meg nagy örömmel, hogy a neki megfelelő magasságú bútorokba vagy a kedvenc játékszékébe kapaszkodva

először csak feltérdelt,

majd állásba húzta fel magát.

Bizony nagyon sok erőt kell kifejtenie ehhez minden egyes alkalommal, de csinálja rendületlenül. Önállóan még nem tud felállni és megállni sem, de ez így is nagyon szép eredmény.

Jázmin szerető családja körében. A kétéves bocföldei kislány Makkos Zsanett édesanyja ölében, mellette ötéves nővére, Zoé és Tóth András édesapa.

Fotó: Pap- Milávecz Petra

Kitartása meghozta az első lépéseket

– A vízi tornán próbálkoztunk meg először az első lépésekkel, majd a gyógytornán is. Ezeket oldalazva teszi meg. Nővérével, Zoéval egy nagy ágyban alszik. Most már ott tartunk, hogy erről az alacsony ágyról le tud tolatni, és a rácsában kapaszkodva ellépeget a babakonyháig és a babaszobáig, ahol játszik. A múlt héten fordult elő először, hogy a délutáni alvás alkalmával lemászott az ágyról és engem hívott, hogy nem akar aludni. Állásból letérdel és úgy ül le, igaz van, hogy csak lehuppan. De kitartó, sőt elengedi, amibe kapaszkodik, hogy egyensúlyozva próbáljon önállóan megállni – mondta el az édesanya.