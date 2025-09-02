1 órája
A lehetetlenből valóság: Jázmin első lépései könnyeket csalnak a szemekbe (galéria, videó)
„Sétálok, futok, állni akarok” – így beszél egy kétéves céltudatos kislány, egy győző, aki az elképzelhetetlent valóra váltva száll szembe nap mint nap az izomsorvadással. Ő Jázmin, aki még nem sétál, nem fut, de már kapaszkodva feláll és lépeget. A 2023. augusztus 13-án SMA 1-es típusú betegséggel született bocföldei kislány minden egyes alkalommal nagyon is megküzd ezért. Kitartása mindig sikerrel jár, szülei és ötéves nővére legnagyobb örömére.
Jázmin addig rakosgatja lábacskáit karjaival kapaszkodva valamiben, amíg lábra nem áll, hogy utána, szintén kapaszkodva boldogan lépkedhessen oldalazva. Ez hatalmas csoda, a legszebb születésnapi ajándék, amit Tóth András édesapa és Makkos Zsanett édesanya csak kívánhatott, mert valós aggodalmuk volt, hogy az SMA, a gerincvelő-eredetű izomsorvadás miatt soha nem tud lábra állni kislányuk. Jázmin fejlődését születése óta figyelemmel kísérjük lapunkban. Legutóbb idén január elején írtunk arról, hogy az akkor 17 hónapos Jázmin már önállóan ül és mászni kezdett.
Jázmin így küzd az SMA-val
– Tavaly karácsonykor kezdett el mászni Jázmin, de már akkorra stabilan ült. Idén, február környékén már haladt is a mászással, aztán egy kicsit megrekedtünk. Tavasszal, március, április környékén kezdett el jobban és gyorsabban mászni, amit nyilván nem úgy kell elképzelni, mint ahogy egy normál, egészségesen fejlődő gyermek teszi. De az egyik szobából átment, átmászott a másikba, sőt kijött utánam a konyhába. Tehát már közlekedésre használta a mászást, hogy az egyik helyiségből a másikba jusson – mondta el érdeklődésünkre édesanyja, Makkos Zsanett.
Így állt fel Jázmin
– Májusban voltunk Győrben, a Gézengúz Alapítvány egyhetes intenzív ellátási programján vettünk részt. A sok-sok zalaegerszegi gyógytorna és a zalakarosi neuro-hidroterápia mellett ez is nagyon sokat segített Jázmin mozgásfejlődésében. Utána, nyár elején tapasztalhattuk meg nagy örömmel, hogy a neki megfelelő magasságú bútorokba vagy a kedvenc játékszékébe kapaszkodva
- először csak feltérdelt,
- majd állásba húzta fel magát.
Bizony nagyon sok erőt kell kifejtenie ehhez minden egyes alkalommal, de csinálja rendületlenül. Önállóan még nem tud felállni és megállni sem, de ez így is nagyon szép eredmény.
Kitartása meghozta az első lépéseket
– A vízi tornán próbálkoztunk meg először az első lépésekkel, majd a gyógytornán is. Ezeket oldalazva teszi meg. Nővérével, Zoéval egy nagy ágyban alszik. Most már ott tartunk, hogy erről az alacsony ágyról le tud tolatni, és a rácsában kapaszkodva ellépeget a babakonyháig és a babaszobáig, ahol játszik. A múlt héten fordult elő először, hogy a délutáni alvás alkalmával lemászott az ágyról és engem hívott, hogy nem akar aludni. Állásból letérdel és úgy ül le, igaz van, hogy csak lehuppan. De kitartó, sőt elengedi, amibe kapaszkodik, hogy egyensúlyozva próbáljon önállóan megállni – mondta el az édesanya.
Zoé mindenben segíti húgát
Micsoda küzdelem és mekkora teljesítmény ez az SMA-val küzdő Jázmintól, összehasonlítva azzal, hogy egy normál mozgásfejlődésű gyermek kétéves korára már rendesen fut. Édesanyja elmondta, hogy Jázmin is érzékeli ezt, nyilván még nem tudja, hogy ő miért marad le a többiektől. „Sétálok, futok, állni akarok”, mondja, és mindenben, így a futásban is utánozni szeretné nővérét. Zoé a legtisztább együttérzésből fakadóan mindenben segít neki, ha Jázmin fel akar ülni vagy állni. Együtt mászik vele, együtt lépked vele. Nyáron, mindig elkísérte húgát a gyógy- és vízi tornákra, ahol ugyanúgy végezte a gyakorlatokat, hogy Jázmint segítse.
„Kérlek anya, vegyél fel!”
– Aggodalmat okozott, hogy későn kezdett el beszélni, de már be sem áll a szája. Nagyon okos, nagyon szépen beszél. „Kérlek anya, vegyél fel”, szólít meg. A szakemberek is mondták, hogy mozgásban lévő hátrányát ellensúlyozza szellemi fejlődése, ami a szülői szívünknek megnyugtató. De lelkileg azért birkózunk azzal, hogy nem tud majd úgy futni, mozogni, mint egészséges társai. Még tavasszal vettem észre, hogy kancsalít. Emiatt szintén aggódtunk, de azt mondták, van rá esély, hogy elnövi. Szemüveget kell hordania, illetve felváltva kell tapasztani a szemeit, mert váltott szemmel kancsalít. Reményeink szerint így el tudjuk kerülni a műtétet – adott bizakodásának hangot az édesanya.
Jázminból csak úgy árad a szeretet
Szeptemberben lesz két éve, hogy Jázmin megkapta a Zolgensma nevű génterápiát. Emiatt éves nagy kontrollra viszik Budapestre, a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai gyermekklinikájára, ahova negyedévente járnak ellenőrzésre. Októberben kéthetes terápián vesz részt a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermek rehabilitációs részlegén, amitől szintén sokat remélnek. Jázmin az élni akarásról mutat példát. Kíváncsi és mindent tudni akar a világról. Szereti az állatokat, ezért is volt nagy élmény, ahogy Zoé számára is, amikor nyáron ellátogattak a veresegyházi állatkertbe. Jázminból árad a szeretet, amit amióta beszél, szavakban is kifejez. Minden este, elalvás előtt úgy köszön el: „én is szeretlek anya, nagyon is, és mindig itt leszek”.
Egy életen át SMA-val?
Vannak kilátásban más terápiák. Amerikában fejlesztés alatt áll egy izomerősítő injekció, amit az év végén fognak engedélyezni. Több országban alkalmaznak egy izomerősítő szirupot, amit naponta kell adni, szintén kiegészítő kezelésként. A kérdés az, hogy ezek mikorra kerülhetnek Magyarországra, és egyáltalán anyagilag elérhetőek lesznek-e. A jövőt illetően mégis biztató az orvostudomány fejlődése az SMA legsúlyosabb kimenetelű 1-es típusa kezelésében.
Jázmin a győző, nincs előtte lehetetlen
Már többször megírtuk, hogy Jázminnak folyamatos gyógytornákra és intenzív terápiákra van szüksége ahhoz, hogy felnőve önálló életet élhessen. Bizony sokba kerül mindez. A Jázmin Csodája Alapítványt azért hozták létre, hogy a szülők – akik hálásak minden támogatásért –, finanszírozni tudják ezeket a kiadásokat.
Jázmin Csodája Alapítvány: OTP Bank, számlaszám: 11749008-24931641
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU62117490082493164100000000