Játszóterek zalai városa: 85(!) helyre viheted a gyereket, és nincs megállás

A meglévőkbe beletartozik a két legnagyobb játszótér, a Bóbita és az Alsóerdei Sport- és Élményparkban található is. A 85-ön felül minden bölcsődében, óvodában és iskolában is van játszótér a városban, ismertette Balaicz Zoltán a gyermek-létesítményekkel kapcsolatos sajtótájékoztatóján a bozsoki városrész új játszóterén, amely egyike volt az idén megvalósított fejlesztéseknek.

Összesen 18 játszótér újult meg idén Zalaegerszegen. Az önkormányzat pályázati támogatást nyert egy gyermekjátszóház létesítésére is, ami időjárástól függetlenül használható egész évben, jelentette be Balaicz Zoltán polgármester sajtótájékoztatóján.

Fotó: Seres Péter

Játszótér – összesen 18 újult meg

A 85 játszótér karbantartására, állagmegóvása nagy feladat, ezért idén fejlesztéssorozatba kezdtek. Minden eddiginél több játszóteret, összesen 18-at újítottak fel, illetve építettek újat, mint Bozsokon. Minderre összesen 43,3 millió forintot fordított az önkormányzat. Mivel nem lehet mindent egyszerre, varázsütésre megoldani, ezért 2026-ban folytatni fogják a felújításokat, mondta el a polgármester.

Valóra válhat a nagy álom, a fedett gyermekjátszóház

Hiába van 85 játszótér a városban, rossz idő esetén, ha esik az eső, hideg van, nincs olyan hely, ahova a családok el tudják vinni gyermekeiket játszani. Ez most megváltozik. A polgármester örömmel számolt be arról, hogy a fedett játszóház kialakítására a TOP Plusz programra beadott pályázatuk pozitív elbírást kapott. Így indulhat az engedélyes kiviteli tervek elkészítése, és jövőre, 2026-ban az építkezés is megkezdődhet. A négy évszakos, fedett, fűthető, egész évben, rossz időben is használható gyermekjátszóházat a Plaza, a jégcsarnok és a sportcsarnok mögötti üres területen épül meg.

A 2025. évi munkálatok az alábbi játszótereket érintették:

1. Alkotmány utca 2. – Kettős lengőhinta

2. Aquacity – Csúszdalap

3. Bartók Béla utca – Mászóvár kombináció

4. Berzsenyi utca – Kettős lengőhinta

5. Bóbita játszótér – Fészekhinta

6. Botfa – Mászóvár kombináció

7. Bozsok – Mászóvár kombináció

8. Hattyú Étterem – Rugós játék

9. Kinizsi u. 4. – Kettős lengőhinta

10. Kisfaludy u. – Kettős lengőhinta

11. Landorhegyi 20/a – Kettős lengőhinta

12. Neszele – Homokozó és rugós játék

13. Ola tömbbelső – Fészekhinta

14. Platán sor 1-3. – Kettős lengőhinta és libikóka