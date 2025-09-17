1 órája
Játszóterek zalai városa: 85(!) helyre viheted a gyereket, és nincs megállás
Zalaegerszegen nem kell sokat gondolkodnia a szülőknek, hogy hova vigyék gyerekeiket játszani. Városszerte ugyanis 85 közterületi játszótér közül választhatnak, amelyek közül idén többet felújítottak. Eljön az az idő is, amikor már az időjárástól függetlenül tudnak hol játszani a gyerekek.
A meglévőkbe beletartozik a két legnagyobb játszótér, a Bóbita és az Alsóerdei Sport- és Élményparkban található is. A 85-ön felül minden bölcsődében, óvodában és iskolában is van játszótér a városban, ismertette Balaicz Zoltán a gyermek-létesítményekkel kapcsolatos sajtótájékoztatóján a bozsoki városrész új játszóterén, amely egyike volt az idén megvalósított fejlesztéseknek.
Játszótér – összesen 18 újult meg
A 85 játszótér karbantartására, állagmegóvása nagy feladat, ezért idén fejlesztéssorozatba kezdtek. Minden eddiginél több játszóteret, összesen 18-at újítottak fel, illetve építettek újat, mint Bozsokon. Minderre összesen 43,3 millió forintot fordított az önkormányzat. Mivel nem lehet mindent egyszerre, varázsütésre megoldani, ezért 2026-ban folytatni fogják a felújításokat, mondta el a polgármester.
Valóra válhat a nagy álom, a fedett gyermekjátszóház
Hiába van 85 játszótér a városban, rossz idő esetén, ha esik az eső, hideg van, nincs olyan hely, ahova a családok el tudják vinni gyermekeiket játszani. Ez most megváltozik. A polgármester örömmel számolt be arról, hogy a fedett játszóház kialakítására a TOP Plusz programra beadott pályázatuk pozitív elbírást kapott. Így indulhat az engedélyes kiviteli tervek elkészítése, és jövőre, 2026-ban az építkezés is megkezdődhet. A négy évszakos, fedett, fűthető, egész évben, rossz időben is használható gyermekjátszóházat a Plaza, a jégcsarnok és a sportcsarnok mögötti üres területen épül meg.
A 2025. évi munkálatok az alábbi játszótereket érintették:
1. Alkotmány utca 2. – Kettős lengőhinta
2. Aquacity – Csúszdalap
3. Bartók Béla utca – Mászóvár kombináció
4. Berzsenyi utca – Kettős lengőhinta
5. Bóbita játszótér – Fészekhinta
6. Botfa – Mászóvár kombináció
7. Bozsok – Mászóvár kombináció
8. Hattyú Étterem – Rugós játék
9. Kinizsi u. 4. – Kettős lengőhinta
10. Kisfaludy u. – Kettős lengőhinta
11. Landorhegyi 20/a – Kettős lengőhinta
12. Neszele – Homokozó és rugós játék
13. Ola tömbbelső – Fészekhinta
14. Platán sor 1-3. – Kettős lengőhinta és libikóka
15. Pózva, templomkert – Hintás-csúszdás kombináció
16. Stadion utca – Kettős lengőhinta
17. Szenterzsébethegy Kettős lengőhinta
18. Vorhota – Kettős lengőhinta