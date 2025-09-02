34 perce
Ilyet még nem láttál! A belvárosi járdán ujjnyi repedésekből tör elő a gaz (galéria, videó)
Nagykanizsán a belvárosban egy újabb, szörnyű állapotban lévő járdaszakaszra bukkantunk. A legrosszabb járda címre méltán pályázhat a szakasz, amely tulajdonképpen a szemünk előtt, évek alatt ment teljesen tönkre.
A legrosszabb járda címet ez a nagykanizsai szakasz is kiérdemelhetné az Ady utcán
Fotó: Szakony Attila
A legrosszabb járda nem más, mint a városközponttól néhány lépésre, az Ady 12. számú társasház és a 16. szám között található mintegy 150 méter hosszú szakasz. Az egyik, ha nem a legforgalmasabb, hiszen amellett, hogy buszmegállóként is funkcionál, sok diák közlekedik erre. Ezen keresztül közelíthető meg a Thúry-, illetve a Cserháti-technikum. Sőt még a nagykanizsai vasútállomás is ennek az utcának a végén található.
Legrosszabb járda: fűnyíróra lenne szükség...
Az utca szegélyköveit a vandálok és az időjárás az évek során tönkretette. Néhány kő eltűnt, a többi darabot itt-ott a fűben meg lehet találni. Az aszfalt toldozott-foltozott felületét ujjnyi repedések tarkítják, kell figyelni, hogy hova lépünk. A babakocsiknak pedig terepfunkcióra lenne szükségük az útszakasz biztonságos teljesítéséhez. Ahogy azt már több, más nagykanizsai járdán megszokhattuk, a repedésekből gaztenger tör elő, aminek eltávolításához viszont fűnyíróra lenne szükség. Hiába a buszmegállóba kihelyezett hulladéktároló edény, a cigarettacsikkekből a járdára is jutott bőven.
A belvárosi járdán ujjnyi repedésekből tör elő a gazFotók: Szakony Attila
