Megújult arculattal indult a tanév az Izsák Imre Általános Iskolában (galéria)

Az eseményen 23 kisdiák tette meg első lépéseit az iskolai élet felé, akik vidám műsorral köszöntötték társaikat és a vendégeket. Az ünnepi megnyitón Gál Edina igazgató köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva: a 2024/25-ös tanév kiemelt feladata a tanulás, mint érték megerősítése volt, amelyhez a belső terek megújítása is hozzájárult. Mint fogalmazott, az iskola második otthon, ezért fontos, hogy a tanulók és a pedagógusok inspiráló környezetben töltsék mindennapjaikat.

Fotó: Jóna István

- A felújítások során az épület minden szeglete megújult. A lépcsőkön történelmi évszámok és motiváló idézetek kísérik a diákokat, az aulában kialakított Izsák-csillagok fal pedig a kiemelkedő teljesítményeket örökíti meg. Galériák adnak helyet a művészeti alkotásoknak és diákprojekteknek, míg a pedagógusok korszerű, tágas tanári szobát kaptak. Az aula központi eleme a „szeretet mandala”, amely közös alkotómunka eredményeként született meg. A változásokhoz a szülők is aktívan hozzájárultak, többek között eszközökkel, bútorokkal és technikai felszerelésekkel támogatták az iskola fejlődését. A homlokzaton elhelyezett, éjszaka is világító felirat szimbolikusan is új fényt vet az intézményre - foglalta össze az arculatváltás elemeit Gál Edina.

Az idei tanév különlegessége, hogy a diákok és pedagógusok immár egységes Izsák-nyakkendőben köszöntötték az új tanévet, kifejezve az összetartozást.