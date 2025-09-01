szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

18°
+24
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évnyitó

2 órája

Megújult arculattal indult a tanév az Izsák Imre Általános Iskolában (galéria)

Címkék#izsák#kezdet#Gál Edina#iskola

Vasárnap késő délután ünnepi tanévnyitóra gyűltek össze a Zalaegerszeg csácsbozsoki városrészben működő Izsák Imre Általános Iskola diákjai, szüleik és pedagógusaik. A 2025/26-os tanév megnyitója nemcsak a tanév kezdetét jelentette, hanem alkalmat adott az intézményben megvalósult belső fejlesztések és az arculatváltás bemutatására is. Emellett iskolatörténeti kiállítás és a korábbi igazgatók tablójának ünnepélyes átadása is gazdagította a programot.

Jóna István
Megújult arculattal indult a tanév az Izsák Imre Általános Iskolában (galéria)

Fotó: Jóna István

Az eseményen 23 kisdiák tette meg első lépéseit az iskolai élet felé, akik vidám műsorral köszöntötték társaikat és a vendégeket. Az ünnepi megnyitón Gál Edina igazgató köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva: a 2024/25-ös tanév kiemelt feladata a tanulás, mint érték megerősítése volt, amelyhez a belső terek megújítása is hozzájárult. Mint fogalmazott, az iskola második otthon, ezért fontos, hogy a tanulók és a pedagógusok inspiráló környezetben töltsék mindennapjaikat.

Fotó: Jóna István

- A felújítások során az épület minden szeglete megújult. A lépcsőkön történelmi évszámok és motiváló idézetek kísérik a diákokat, az aulában kialakított Izsák-csillagok fal pedig a kiemelkedő teljesítményeket örökíti meg. Galériák adnak helyet a művészeti alkotásoknak és diákprojekteknek, míg a pedagógusok korszerű, tágas tanári szobát kaptak. Az aula központi eleme a „szeretet mandala”, amely közös alkotómunka eredményeként született meg. A változásokhoz a szülők is aktívan hozzájárultak, többek között eszközökkel, bútorokkal és technikai felszerelésekkel támogatták az iskola fejlődését. A homlokzaton elhelyezett, éjszaka is világító felirat szimbolikusan is új fényt vet az intézményre - foglalta össze az arculatváltás elemeit Gál Edina.

Az idei tanév különlegessége, hogy a diákok és pedagógusok immár egységes Izsák-nyakkendőben köszöntötték az új tanévet, kifejezve az összetartozást.

Tanévnyitó az Izsák Imre általános iskolában

Fotók: Jóna István

Az ünnepi beszédet követően pódiumbeszélgetés zajlott Velkey Péter kulturális főtanácsadó, Herkliné Ebedli Gyöngyi településrészi önkormányzati képviselő, az iskola címzetes igazgatója és Gál Edina igazgató részvételével. Mindannyian kiemelték: az iskola életében egyaránt meghatározó a hagyományok ápolása, az elődök tisztelete és a közösség ereje, amelyben pedagógusok, szülők és diákok öt generációja van jelen.

A rendezvény zárásaként az intézmény második emeletén a korábbi igazgatók és helyetteseik emlékét őrző tablókat avatták fel, tisztelegve azok előtt, akik az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet játszottak az iskola történetében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu