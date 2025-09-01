2 órája
Megújult arculattal indult a tanév az Izsák Imre Általános Iskolában (galéria)
Vasárnap késő délután ünnepi tanévnyitóra gyűltek össze a Zalaegerszeg csácsbozsoki városrészben működő Izsák Imre Általános Iskola diákjai, szüleik és pedagógusaik. A 2025/26-os tanév megnyitója nemcsak a tanév kezdetét jelentette, hanem alkalmat adott az intézményben megvalósult belső fejlesztések és az arculatváltás bemutatására is. Emellett iskolatörténeti kiállítás és a korábbi igazgatók tablójának ünnepélyes átadása is gazdagította a programot.
Fotó: Jóna István
Az eseményen 23 kisdiák tette meg első lépéseit az iskolai élet felé, akik vidám műsorral köszöntötték társaikat és a vendégeket. Az ünnepi megnyitón Gál Edina igazgató köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva: a 2024/25-ös tanév kiemelt feladata a tanulás, mint érték megerősítése volt, amelyhez a belső terek megújítása is hozzájárult. Mint fogalmazott, az iskola második otthon, ezért fontos, hogy a tanulók és a pedagógusok inspiráló környezetben töltsék mindennapjaikat.
- A felújítások során az épület minden szeglete megújult. A lépcsőkön történelmi évszámok és motiváló idézetek kísérik a diákokat, az aulában kialakított Izsák-csillagok fal pedig a kiemelkedő teljesítményeket örökíti meg. Galériák adnak helyet a művészeti alkotásoknak és diákprojekteknek, míg a pedagógusok korszerű, tágas tanári szobát kaptak. Az aula központi eleme a „szeretet mandala”, amely közös alkotómunka eredményeként született meg. A változásokhoz a szülők is aktívan hozzájárultak, többek között eszközökkel, bútorokkal és technikai felszerelésekkel támogatták az iskola fejlődését. A homlokzaton elhelyezett, éjszaka is világító felirat szimbolikusan is új fényt vet az intézményre - foglalta össze az arculatváltás elemeit Gál Edina.
Az idei tanév különlegessége, hogy a diákok és pedagógusok immár egységes Izsák-nyakkendőben köszöntötték az új tanévet, kifejezve az összetartozást.
Tanévnyitó az Izsák Imre általános iskolábanFotók: Jóna István
Az ünnepi beszédet követően pódiumbeszélgetés zajlott Velkey Péter kulturális főtanácsadó, Herkliné Ebedli Gyöngyi településrészi önkormányzati képviselő, az iskola címzetes igazgatója és Gál Edina igazgató részvételével. Mindannyian kiemelték: az iskola életében egyaránt meghatározó a hagyományok ápolása, az elődök tisztelete és a közösség ereje, amelyben pedagógusok, szülők és diákok öt generációja van jelen.
A rendezvény zárásaként az intézmény második emeletén a korábbi igazgatók és helyetteseik emlékét őrző tablókat avatták fel, tisztelegve azok előtt, akik az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet játszottak az iskola történetében.