Karbantartási munkálatok
1 órája
Azt hitte, megússza az ivóvízellátási zavarokat? Ha itt lakik, tévedett!
Újabb településeket von be a hétre tervezett karbantartási munkálataiba az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
A szolgáltató cég kedd délutáni közlése szerint szerdán 8 és 14 óra között Kálócfán, Kozmadombján és Pórszombaton, csütörtökön ugyancsak 8 órától 14 óráig Zalabaksán, míg pénteken szintén ugyanebben az időszakban Zalaistvánd vízellátó rendszerén végeznek hálózatöblítést. A munkálatok ideje alatt a fogyasztók nyomáscsökkenést, vízminőség-változást tapasztalhatnak.
