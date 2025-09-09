szeptember 9., kedd

Karbantartási munkálatok

1 órája

Azt hitte, megússza az ivóvízellátási zavarokat? Ha itt lakik, tévedett!

Címkék#karbantartás#Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt#ivóvíz#nyomáscsökkenés#szolgáltatás

Újabb településeket von be a hétre tervezett karbantartási munkálataiba az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Gyuricza Ferenc

A szolgáltató cég kedd délutáni közlése szerint szerdán 8 és 14 óra között Kálócfán, Kozmadombján és Pórszombaton, csütörtökön ugyancsak 8 órától 14 óráig Zalabaksán, míg pénteken szintén ugyanebben az időszakban Zalaistvánd vízellátó rendszerén végeznek hálózatöblítést. A munkálatok ideje alatt a fogyasztók nyomáscsökkenést, vízminőség-változást tapasztalhatnak.

hálózatöblítés
A hét második felében több településen is lesznek karbantartási munkák
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

 

 

