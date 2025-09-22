Mindent lezúzott az ellopott teherautóval! Nem filmforgatás volt Zalában, tényleg ezt művelte egy ittas férfi

Minderről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 2023. november 10-én este 22 óra körül Hévízen tartózkodó, 23 éves berkeszi, érvényes jogosítvánnyal nem rendelkező férfi ittas állapotban arra az elhatározásra jutott, hogy használni fog egy Dózsa György utcán leállított, kulccsal be nem zárt tehergépkocsit. A vádlott beült a nyitva hagyott kocsiba, s az abban lévő indítókulccsal elindította a járművet, amivel először az úgynevezett nagyparkoló területére hajtott. Onnan való távozáskor azonban nem állt meg a lecsukott sorompónál, hanem nekiütközött a tartó oszlopának.

Ittas állapotban tört-zúzott

Mindez nem vette kedvét az autózástól, tovább közlekedett a járművel a városban. Amikor a Madách utca és a Kisfaludy utca kereszteződéséhez ért, ittasságából eredő figyelmetlensége miatt letért a jobb oldali füves útpadkára, ahol nekiütközött egy ott parkoló személygépkocsinak. Ekkor a vádlott hátrébb tolatott, amely során egy ingatlan kerítésének is nekiütközött. Végül anélkül, hogy az ütközéssel érintett személygépkocsi tulajdonosa felé a személyes adatait és a biztosítója nevét hátrahagyta volna, távozott a helyszínről, és a járművel visszament a Dózsa György utcára. Tetteiért bíróság előtt kell felelnie.

