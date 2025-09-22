1 órája
Mindent lezúzott az ellopott teherautóval! Nem filmforgatás volt Zalában, tényleg ezt művelte egy ittas férfi
Alaposan letarolta Hévíz városát 2023 őszén egy 23 éves berkeszi lakos. A fiatalember nemcsak összetörte egy ellopott tehergépkocsival, ami elé került, de mindezt alkoholos befolyásoltság alatt tette, így a Keszthelyi Járásbíróság jármű önkényes elvételének bűntette, járművezetés ittas állapotban vétsége, valamint rongálás vétsége miatt is vádat emelt ellene.
Vádat emelt az ügyészség az ámokfutó férfivel szemben
Minderről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 2023. november 10-én este 22 óra körül Hévízen tartózkodó, 23 éves berkeszi, érvényes jogosítvánnyal nem rendelkező férfi ittas állapotban arra az elhatározásra jutott, hogy használni fog egy Dózsa György utcán leállított, kulccsal be nem zárt tehergépkocsit. A vádlott beült a nyitva hagyott kocsiba, s az abban lévő indítókulccsal elindította a járművet, amivel először az úgynevezett nagyparkoló területére hajtott. Onnan való távozáskor azonban nem állt meg a lecsukott sorompónál, hanem nekiütközött a tartó oszlopának.
Ittas állapotban tört-zúzott
Mindez nem vette kedvét az autózástól, tovább közlekedett a járművel a városban. Amikor a Madách utca és a Kisfaludy utca kereszteződéséhez ért, ittasságából eredő figyelmetlensége miatt letért a jobb oldali füves útpadkára, ahol nekiütközött egy ott parkoló személygépkocsinak. Ekkor a vádlott hátrébb tolatott, amely során egy ingatlan kerítésének is nekiütközött. Végül anélkül, hogy az ütközéssel érintett személygépkocsi tulajdonosa felé a személyes adatait és a biztosítója nevét hátrahagyta volna, távozott a helyszínről, és a járművel visszament a Dózsa György utcára. Tetteiért bíróság előtt kell felelnie.
