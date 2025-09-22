szeptember 22., hétfő

Városháza – Zalaegerszeg

1 órája

Itt kaphatják meg a veszettség elleni védőoltást a kutyák a zalai városban

Zaol.hu

A kutyák kötelező 2025. évi veszettség elleni összevezetéses védőoltása Zalaegerszeg külterületein az alábbi helyszíneken és időpontokban történik:

Hatháza, 2025. 09. 27. 9.00–9.45,

Bazita (Templom melletti presszó), 2025. 09. 27. 13.30–14.30,

Becsali (Csáfordi forduló), 2025. 09. 27. 14.45–15.30,

Kisbükk dűlő, 2025. 09. 27. 15.30–16.00,

Ebergény (Orvosi rendelőnél), 2025. 09. 27. 16.30–17.30,

Neszele (Gébárti és Jedlik út kereszteződése), 2025. 09. 27. 9.30–10.00,

Pózva (Buszforduló Akácfa utca), 2025. 09. 27. 8.00–9.00,

Ságod (Orvosi rendelőnél), 2025. 09. 27. 10.30–11.30.

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni!

A kutyák veszettség elleni védőoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelező.

A hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában megtekinthető.

