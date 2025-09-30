1 órája
Itt az új hévízi Beatles – nem gombafejűek ugyan, de legalább négyen vannak
Nyári testületi after, avagy az új hévízi Beatles. Így kommentálta a közösségi oldalára feltöltött képet Naszádos Péter, a fürdőváros polgármestere.
Hogy hol készült a fotó, az a posztból nem derült ki, de annyi biztos, bowlingpálya is van, és aki nagyon szépen kéri, az nyilván nem csak rostos narancslét kap. A hévízi testületi tagoknak egyébként van mit ünnepelni: egy év alatt tucatnyi beruházást fejeztek be, vagy nyertek el, s a legnagyobb fegyvertény az volt, hogy megmentették a bebukni látszó térfelújítási projektet. A hírek szerint a fürdőváros újabb nagy dobásra készül, s ezúttal nem a fizikai, hanem a lelki építkezés jegyében. Az égiek mindenesetre – úgy tűnik – velük vannak... A részletekre hamarosan fény derül.