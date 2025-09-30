szeptember 30., kedd

Mire készülnek?

1 órája

Itt az új hévízi Beatles – nem gombafejűek ugyan, de legalább négyen vannak

Címkék#Naszádos Péter#Hévíz#The Beatles

Nyári testületi after, avagy az új hévízi Beatles. Így kommentálta a közösségi oldalára feltöltött képet Naszádos Péter, a fürdőváros polgármestere.

Péter B. Árpád

Hogy hol készült a fotó, az a posztból nem derült ki, de annyi biztos, bowlingpálya is van, és aki nagyon szépen kéri, az nyilván nem csak rostos narancslét kap. A hévízi testületi tagoknak egyébként van mit ünnepelni: egy év alatt tucatnyi beruházást fejeztek be, vagy nyertek el, s a legnagyobb fegyvertény az volt, hogy megmentették a bebukni látszó térfelújítási projektet. A hírek szerint a fürdőváros újabb nagy dobásra készül, s ezúttal nem a fizikai, hanem a lelki építkezés jegyében. Az égiek mindenesetre – úgy tűnik – velük vannak...  A részletekre hamarosan fény derül.  

Hévíz
Képünk két oldalán Torsa Dániel és Szabó Balázs képviselő, középen Naszádos Péter polgármester és dr. Keserű Áron alpolgármester. Fotó: Fb / Naszádos Péter

 

 

 

