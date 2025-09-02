Ítéletidő tombol a népszerű horvát üdülőhelyen: most biztosan jobb a Balaton

A MetFigyelő által közzétett videón az látszik, délelőtt felhőszakadás volt a horvátországi Umagban. A felvételt Sandro Perlić készítette, s ez komoly haváriahelyzetről tanúskodik, így azok, akik most töltik ott a vakációjukat, vélhetően szobájukba zárkózva várják, hogy elvonuljon a förgeteg.

Horvátországban augusztusában is voltak heves esőzések, amelyek viharos széllel párosultak, és esetenként jelentős károkat okoztak. A horvát tengerparton, például Dubrovnikban, utcákat öntött el a víz, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben és a forgalomban.