Becsengettek

1 órája

Szülők, figyelem! Rendőrök és polgárőrök terelik a forgalmat az iskoláknál (videó, galéria)

Címkék#Zaol videó#járőrparancsnok#iskola rendőr#Zalaegerszegi Rendőrkapitányság#forgalom

Szeptember elsejével nemcsak a tantermek telnek meg élettel, hanem az iskolákhoz vezető utak, járdák is. A reggeli suliba érkezés hatalmas jármű- és gyalogos forgalmat teremtett Zalaegerszegen is, többek között a belvárosi Ady-iskolánál. Az intézménynél rendőrök vigyázták a rendet, hogy mindenki épségben célba érjen.

Antal Lívia

Az iskola rendőre program több évtizedes múltra tekint vissza, amit az Országos Rendőr-főkapitányság hirdetett meg. Az akcióhoz idén is csatlakozott a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, hogy a gyermekek biztonsága érdekében a legforgalmasabb intézményeknél egyenruhások felügyeljék a közlekedést az új tanév első hónapjában.

Iskola rendőre program Zalaegerszegen
Szeptember elsejével Zalaegerszegen is megkezdődött az Iskola rendőre program. Az Ady-iskolánál Király Balázs rendőr főtörzsőrmester, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrparancsnoka, valamint Takács Hajnalka rendőr főtörzsőrmester, járőrvezető irányította a forgalmat.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Iskola rendőre program – hat helyszínen

Az Ady-, a Petőfi- és a Liszt-iskolánál vagyunk jelen, a Mindszenty-, az Eötvös- és a Landorhegyi iskolánál pedig polgárőrök segítik a közlekedést szeptemberben a reggeli és a délutáni órákban. Elsősorban az a feladatunk, hogy ügyeljünk a közlekedés biztonságára, a közlekedési szabályok betartására. A szülőket arra kérjük, hogy használják a gyermekülést vagy a biztonsági övet. A járművezetők körültekintőbben vezessenek az iskolák környékén. A gyalogos átkelőhelyeken adjanak elsőbbséget, a gyalogosok pedig a zebrát használják az átkelésre. A megnövekedett forgalom miatt fontos az is, mindenki kipihenten ébredjen és időben induljon útnak, mondta az Ady-iskolánál dr. Éder Tamás rendőr őrnagy, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.

Kezdődik a suli: Rendőrök irányítják a forgalmat az Ady-iskoláknál

Fotók: Pezzetta Umberto

 

