Olvasás, alvás, horgászat

2 órája

Hogy éljük túl a „digitális detoxot”? – Olvasóink elmondták, mit csinálnának egy hétig internet nélkül

Ha egy hétig nem lenne internet, te mivel ütnéd el az időt? – tettük fel a kérdést olvasóinknak a zaol.hu közösségi oldalán. Tényleg annyira hozzászoktunk a digitális világhoz, hogy nem tudunk meglenni internet nélkül?

Korosa Titanilla

Egy hét internet nélkül...akinek elengedhetetlen a munkájához, azok bizonyára örülnének egy ilyen időszaknak. Olvasóink elmondták véleményüket, hogy mivel ütnék el az időt, ha lekapcsolódnánk a világhálóról. A válaszok alapján kitűnik, hogy olvasásra többeknek is van igénye, de az alvás is fontos.

internet nélkül
Mivel töltenénk el az időt egy hétig internet nélkül?
Fotó: FellowNeko / Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Internet nélkül – több olvasás, alvás, kirándulás

„Ha 5 hónapig nem lenne áram, az lenne a jó. Az emberek tudnának újra beszélni egymással és rádöbbenne az ember, hogy a világot a gépek irányítják! Így kényelmes nekünk! Közben emberi érték már nincs!”

Egy másik hozzászóló azt írja, hogy azt csinálnánk, amit az internet világa előtt: „Könyvek, beszélgetés, több szabadban eltöltött idő.”

Új emberek lennénk?

„Bár csak végleg nem volna! Újból emberek lehetnénk!” - írta egy másik hozzászóló. 

„Ugyan már! Mindig van munka, egy nőnek pláne! Nem netezésből áll a nap! Házimunka, olvasni is szeretek! De kirándulni is!” - vélekedett egy hölgy. 

Beszélgetni is lehet...

„Filmek: dvd, videókazetta nézése. Zene: kazetta, bakelitlemez (hanglemez), CD, (MP3, Flac) szalagos magnó hallgatása. Ezek nem újdonságok, ma is az életem részei.”

„Horgászat, horgászat és csak horgászat” – egy horgász mi másra vágyhatna...

„Jó kis digitális detox lenne! Amikor nincs internet, beszélgetéssel töltöm a gyerekekkel.”

„A munkába járás meg az alvás egész sok időt kitölt. A többit? Kerékpár, film, gombászás, zenehallgatás.” 

Persze, van olyan is, aki a szolgáltatót sürgetné:

"A Tarr Kft.-t ütném, hogy mielőbb megcsinálják..."
 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
