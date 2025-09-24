szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az intelligens út kommunikál velünk

59 perce

Szenzációs fejlesztés - így épül az ország legmodernebb autópályája, zalai segítséggel

Címkék#Nagy Bálint#Budapesti Műszaki Egyetem#intelligens#Zala ZONE Járműipari tesztpálya#Magyar Közút

Magyarországon épül Európa legintelligensebb autópályája az M1-M7 budaörsi szakaszán. Erre az egyedülálló fejlesztésre, az intelligens útra az egész világ figyel, fogalmazott Nagy Bálint közlekedési államtitkár, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője.

Zaol.hu

A Magyar Közút és a Budapesti Műszaki Egyetem közös munkájának eredményeként olyan technológia valósult meg, amelyre másfél évvel ezelőtt még neves nemzetközi egyetemek is azt mondták: lehetetlen, idézte fel a politikus. Most pedig az intelligens út csodájára jár a világ.

intelligens út
Nagy Bálint: Az intelligens útra egész Európa figyel 
Fotó: Szarvas Adam

Intelligens út szenzorokkal, okos rendszerekkel

Ez nem csupán egy közlekedési felület, hanem szenzorokkal és okosrendszerekkel felszerelt pálya, amelyen az út kommunikál a járművel és az üzemeltetőkkel is. Ez nemcsak a közlekedésbiztonságot erősíti, hanem igazi világszínvonalú teljesítmény Magyarországtól szögezte le Nagy Bálint, hozzátéve: ez a beruházás inspiráló a jövő mérnökei számára is.

Az intelligens út a járművel és az üzemeltetővel is kommunikál
Fotó: Szarvas Adam

Los Angelesből irányították

E fejlesztésekben a ZalaZONE Járműipari tesztpálya is komoly szerepet vállalt, úgy tudjuk: a tesztek során olyan jármű rótta a köröket a zalaegerszegi létesítményben, amelyet Los Angelesből irányítottak. 

A zalaegerszegi tesztpályával kapcsolatban nemrég arról írtunk, hogy egy Mercedes-AMG szaggatta az aszfaltot a közelmúltban átadott, 4,5 kilométer hosszú oválpályán, amelyet korábban szerkesztőségünk munkatársainak is volt alkalma kipróbálni. Sofőr nélküli török buszt is teszteltek itt a nyáron, a múlt héten pedig arról adtunk hírt, hogy újabb 400 milliós fejlesztés valósult meg a zalaegerszegi északi ipari parkban, amelynek motorja változatlanul a tesztpálya.

Ezt érdemes tudni az M1-M7 fejlesztéséről

Az M1-M7 közös, mintegy 800 méteres budaörsi szakaszának fejlesztéseiről korábban azt írtuk: az Eureka Central System projekt keretében, a Magyar Közút és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) együttműködésében 39 különböző szenzort helyeztek el, amelyek valós időben figyelik a járművek mozgását a kijelölt útszakasz mindkét oldalán, az információkat pedig továbbítják a cég adatközpontjában elhelyezett szuperszámítógépbe. A rendszer képes előállítani a kijelölt útszakasz teljes digitális leképezését, és ez a „digitális iker” elnevezésű megoldás alkalmas arra, hogy olyan információkkal is ellássa a közlekedésben résztvevőket, amelyeket a járművek saját szenzorok hiányában, vagy elhelyezkedésük miatt képtelenek szolgáltatni.

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu