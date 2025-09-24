Szenzációs fejlesztés - így épül az ország legmodernebb autópályája, zalai segítséggel

A Magyar Közút és a Budapesti Műszaki Egyetem közös munkájának eredményeként olyan technológia valósult meg, amelyre másfél évvel ezelőtt még neves nemzetközi egyetemek is azt mondták: lehetetlen, idézte fel a politikus. Most pedig az intelligens út csodájára jár a világ.

Nagy Bálint: Az intelligens útra egész Európa figyel

Intelligens út szenzorokkal, okos rendszerekkel

– Ez nem csupán egy közlekedési felület, hanem szenzorokkal és okosrendszerekkel felszerelt pálya, amelyen az út kommunikál a járművel és az üzemeltetőkkel is. Ez nemcsak a közlekedésbiztonságot erősíti, hanem igazi világszínvonalú teljesítmény Magyarországtól – szögezte le Nagy Bálint, hozzátéve: ez a beruházás inspiráló a jövő mérnökei számára is.

Az intelligens út a járművel és az üzemeltetővel is kommunikál

Los Angelesből irányították

E fejlesztésekben a ZalaZONE Járműipari tesztpálya is komoly szerepet vállalt, úgy tudjuk: a tesztek során olyan jármű rótta a köröket a zalaegerszegi létesítményben, amelyet Los Angelesből irányítottak.

A zalaegerszegi tesztpályával kapcsolatban nemrég arról írtunk, hogy egy Mercedes-AMG szaggatta az aszfaltot a közelmúltban átadott, 4,5 kilométer hosszú oválpályán, amelyet korábban szerkesztőségünk munkatársainak is volt alkalma kipróbálni. Sofőr nélküli török buszt is teszteltek itt a nyáron, a múlt héten pedig arról adtunk hírt, hogy újabb 400 milliós fejlesztés valósult meg a zalaegerszegi északi ipari parkban, amelynek motorja változatlanul a tesztpálya.

Ezt érdemes tudni az M1-M7 fejlesztéséről

Az M1-M7 közös, mintegy 800 méteres budaörsi szakaszának fejlesztéseiről korábban azt írtuk: az Eureka Central System projekt keretében, a Magyar Közút és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) együttműködésében 39 különböző szenzort helyeztek el, amelyek valós időben figyelik a járművek mozgását a kijelölt útszakasz mindkét oldalán, az információkat pedig továbbítják a cég adatközpontjában elhelyezett szuperszámítógépbe. A rendszer képes előállítani a kijelölt útszakasz teljes digitális leképezését, és ez a „digitális iker” elnevezésű megoldás alkalmas arra, hogy olyan információkkal is ellássa a közlekedésben résztvevőket, amelyeket a járművek saját szenzorok hiányában, vagy elhelyezkedésük miatt képtelenek szolgáltatni.

