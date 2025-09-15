Űrkutató, élsportoló és színművész is belépett az Innovatív Zala digitális polgári körbe

Vigh László közösségi oldalán úgy fogalmazott: "A mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az innováció korunk egyik mozgatórugója. Hatásuk túlnyúlik a technológiai szférán: átszövi az igazgatási, orvosi, művészeti és sportéletet is". Az Innovatív Zala e gondolat jegyében szerveződött.

Megalakult az Innovatív Zala - High Tech Magyarországért digitális polgári kör

Forrás: Forrás: Fb / Vigh László

Innovatív Zala: megrajzolják a high-tech Magyarország jövőképét

– Az Innovatív Zala - High Tech Magyarországért digitális polgári kör célja, hogy olyan közösségi diszkussziókat indítson el, amelyek ezek társadalmi, gazdasági és kulturális beágyazottságát járják körül. A kör a polgári értékrend talaján állva kíván hozzájárulni egy high-tech, innovatív Magyarország jövőképének megrajzolásához. A digitális polgári kör egyaránt ad platformot szakmai párbeszédre, lokális közösségépítésre és országos szintű párbeszédek folytatására – szögezte le Vigh László.

Kutatók, tudósok, művészek

Az alapítók névsorában megtalálni például prof. dr. Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökét, Szabó Csabát, a Nemzeti Levéltár főigazgatóját, dr. Ferencz Orsolya űrkutatót, miniszteri biztost, prof. Palkovics László kormánybiztost és dr. Sifter Rózsát, Zala vármegye főispánját. A tagok között van korábbi élsportoló – Pézsa Tibor olimpiai bajnok kardvívó –, s elismert színművész és énekes is, így Nemcsák Károly, Sasvári Sándor, Szörényi Levente és Rátóti Zoltán.

A digitális polgári kör terveiről hamarosan részletes tájékoztatást adnak, ígérte Vigh László.

