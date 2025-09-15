54 perce
Űrkutató, élsportoló és színművész is belépett az Innovatív Zala digitális polgári körbe
Megalakult az Innovatív Zala - High Tech Magyarországért digitális polgári kör, jelentette be Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője. Az Innovatív Zala tagjai között találjuk mások mellett Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét, dr. Sifter Rózsa főispánt és Besenczi Árpád színművészt, a Hevesi Sándor Színház direktorát is - és sok országosan ismert közéleti vezetőt, szaktekintélyt.
Vigh László közösségi oldalán úgy fogalmazott: "A mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az innováció korunk egyik mozgatórugója. Hatásuk túlnyúlik a technológiai szférán: átszövi az igazgatási, orvosi, művészeti és sportéletet is". Az Innovatív Zala e gondolat jegyében szerveződött.
Innovatív Zala: megrajzolják a high-tech Magyarország jövőképét
– Az Innovatív Zala - High Tech Magyarországért digitális polgári kör célja, hogy olyan közösségi diszkussziókat indítson el, amelyek ezek társadalmi, gazdasági és kulturális beágyazottságát járják körül. A kör a polgári értékrend talaján állva kíván hozzájárulni egy high-tech, innovatív Magyarország jövőképének megrajzolásához. A digitális polgári kör egyaránt ad platformot szakmai párbeszédre, lokális közösségépítésre és országos szintű párbeszédek folytatására – szögezte le Vigh László.
Kutatók, tudósok, művészek
Az alapítók névsorában megtalálni például prof. dr. Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökét, Szabó Csabát, a Nemzeti Levéltár főigazgatóját, dr. Ferencz Orsolya űrkutatót, miniszteri biztost, prof. Palkovics László kormánybiztost és dr. Sifter Rózsát, Zala vármegye főispánját. A tagok között van korábbi élsportoló – Pézsa Tibor olimpiai bajnok kardvívó –, s elismert színművész és énekes is, így Nemcsák Károly, Sasvári Sándor, Szörényi Levente és Rátóti Zoltán.
A digitális polgári kör terveiről hamarosan részletes tájékoztatást adnak, ígérte Vigh László.
A keszthelyi-hévízi térségben megalakult digitális polgári körről pedig az alábbi cikkünkben olvashatnak:
Tovább épül a közösség: digitális polgári kör alakult Zalában