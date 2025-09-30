Ingyenes mozi becsületkasszával a kertvárosban, mindez a gyermekekért

Galbavy Zoltán térségi önkormányzati képviselő 2017-ben indította útjára a sokak által kedvelt nosztalgikus programot. A szervezők ezt az összeget ezúttal is a Liszt-iskola alapítványának ajánlották fel. Horváth Károly igazgató elmondta, az adományt az Aktív iskola programjainak megvalósításához, illetve kirándulásokhoz használják majd fel, olvasható az Egerszegi Hírek portálon.



