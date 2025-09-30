szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adományátadás

1 órája

Ingyenes mozi becsületkasszával a kertvárosban, mindez a gyermekekért

Címkék#Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola#Hogyan tudnék élni nélküled#Galbavy Zoltán#program

Idén nyáron kétszer vetítették, méghozzá telt ház mellett a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet Zalaegerszegen, a Kertmoziban. Mindkét est kasszasiker volt, ugyanis az ingyenes vetítésre kitett becsületkasszában összesen 211 ezer forint gyűlt össze. Az adományt hétfőn nyújtották át a kertmozinak helyet adó Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola alapítványának, adta hírül a Zalaegerszegi Médiacentrum.

Mozsár Eszter
Ingyenes mozi becsületkasszával a kertvárosban, mindez a gyermekekért

A Kertmozi adományátadásán balról jobbra. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Galbavy Zoltán, Horváth Károly, Pungor Tamás, a "Gyermekeinkért, a jövőnkért" Alapítvány elnöke, Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója és Drávecz Szabolcs, az Art mozi vezetője.

Forrás: Zalaegerszegi Médiacentrum.

Galbavy Zoltán térségi önkormányzati képviselő 2017-ben indította útjára a sokak által kedvelt nosztalgikus programot. A szervezők ezt az összeget ezúttal is a Liszt-iskola alapítványának ajánlották fel. Horváth Károly igazgató elmondta, az adományt az Aktív iskola programjainak megvalósításához, illetve kirándulásokhoz használják majd fel, olvasható az Egerszegi Hírek portálon.  

 

 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu