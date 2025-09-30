1 órája
Ingyenes mozi becsületkasszával a kertvárosban, mindez a gyermekekért
Idén nyáron kétszer vetítették, méghozzá telt ház mellett a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet Zalaegerszegen, a Kertmoziban. Mindkét est kasszasiker volt, ugyanis az ingyenes vetítésre kitett becsületkasszában összesen 211 ezer forint gyűlt össze. Az adományt hétfőn nyújtották át a kertmozinak helyet adó Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola alapítványának, adta hírül a Zalaegerszegi Médiacentrum.
A Kertmozi adományátadásán balról jobbra. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Galbavy Zoltán, Horváth Károly, Pungor Tamás, a "Gyermekeinkért, a jövőnkért" Alapítvány elnöke, Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója és Drávecz Szabolcs, az Art mozi vezetője.
Forrás: Zalaegerszegi Médiacentrum.
Galbavy Zoltán térségi önkormányzati képviselő 2017-ben indította útjára a sokak által kedvelt nosztalgikus programot. A szervezők ezt az összeget ezúttal is a Liszt-iskola alapítványának ajánlották fel. Horváth Károly igazgató elmondta, az adományt az Aktív iskola programjainak megvalósításához, illetve kirándulásokhoz használják majd fel, olvasható az Egerszegi Hírek portálon.