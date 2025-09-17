szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

18°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Volán mögött

2 órája

Jogsi féláron? – mutatjuk, hogyan lehet ingyenes a KRESZ-vizsga

Címkék#elsősegély tanfolyam#kresz vizsga#középiskolás

2025 szeptemberétől könnyebbé válik a jogosítványszerzés a középiskolások számára. Az új szabályozásnak köszönhetően ingyenes KRESZ vizsgát tehetnek a 16 és fél évnél idősebb diákok, és az elsősegély-tanfolyamért sem kell fizetniük. A gyakorlati oktatás egyelőre csak kísérleti programként érhető el térítésmentesen néhány megyében, de hosszabb távon az is országossá válhat.

Mészáros Annarózsa

2025. szeptember 1-jétől új korszak kezdődik a középiskolások jogosítványszerzésében. A kormány átalakította a „sulijogsi” programot, így sokkal több diák számára válik elérhetővé az ingyenes KRESZ-oktatás és vizsga. Mutatjuk a legfontosabb változásokat.

Ingyenes KRESZ
A "sulijogsi" keretén belül ingyenes KRESZ tanfolyamra és vizsgára, illetve az elsősegély-tanfolyamra van lehetőség a középiskolásoknak
Forrás:  Getty Images

Ingyenes KRESZ és jogsi a középiskolásoknak? – Így változott a KRESZ-vizsga rendszere 2025 szeptemberétől

Eddig csak a végzős középiskolások jelentkezhettek iskolai KRESZ-vizsgára. Az új szabály szerint azonban minden diák, aki betöltötte a 16 és fél évet, jogosult lesz a részvételre – függetlenül attól, hogy melyik évfolyamon tanul. Ez nagy könnyítés, hiszen így a diákok korábban és rugalmasabban tudnak felkészülni a vezetésre.

Jelentkezés a KRÉTA rendszeren keresztül

A vizsgára való jelentkezés az iskolai KRÉTA rendszerben történik. Így az ügyintézés egyszerűbbé és átláthatóbbá válik, hiszen a diákok és tanáraik számára is ismert platformon zajlik majd minden.

Mi lesz ingyenes?

Az állam átvállalja az elméleti képzés és vizsga, valamint az elsősegély-tanfolyam költségeit. Ez azt jelenti, hogy a középiskolásoknak ezekért a részekért nem kell fizetniük, ami több tízezer forintos megtakarítást jelenthet családonként.

Bár az intézkedés első ránézésre kedvező a diákok számára, az autósiskolák nem feltétlenül örülnek neki. Lapunknak korábban nyilatkozta Kránicz Nándor, a keszthelyi Kránicz Autósiskola tulajdonosa és oktatója, hogy az új rendszer jelentős bevételkiesést okoz az autósiskoláknak.

– Összességében egyetlen egy tanuló jelentkezett nálam az ingyenes programmal. Számunkra ez veszteség, hiszen az elméleti képzések díja eddig az autósiskolák bevételének részét képezte – mondta Kránicz Nándor. Hozzátette, hogy az iskola ezért beiskolázási költséget számol fel azoknak a diákoknak, akik az ingyenes elméleti képzés után hozzájuk fordulnak a gyakorlati oktatás miatt. Ez az összeg körülbelül 25-30 ezer forint.

A gyakorlati vizsgarész még kísérleti

A vezetési órák és a gyakorlati vizsga országos ingyenessége egyelőre nem lép életbe. A kormány egyelőre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében indította el a pilot programot, ahol a diákok már a teljes képzést térítésmentesen kaphatják. Eddig 231 diák kezdte meg a gyakorlati képzést, közülük 37-en már forgalmi vizsgára is jelentkeztek. Egyelőre tehát nem mindenki számíthat ingyenes vezetési gyakorlatra – de a hosszú távú cél, hogy a rendszer országossá váljon.

Mi történik, ha nem sikerül a vizsga?

A támogatás alapcsomagja az előírt óraszám + egy vizsgalehetőség. Ha valaki elsőre nem megy át, vagy további vezetési órákra van szüksége, azokat már saját költségen kell vállalnia.

Miért fontos a változás?

A jogosítvány megszerzése sok család számára jelentős anyagi teher. Az új szabályozással a diákok hamarabb, könnyebben és olcsóbban kezdhetnek el tanulni, ami nemcsak a közlekedési kultúrát javíthatja, hanem a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet a fiataloknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu