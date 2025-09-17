Jogsi féláron? – mutatjuk, hogyan lehet ingyenes a KRESZ-vizsga

2025. szeptember 1-jétől új korszak kezdődik a középiskolások jogosítványszerzésében. A kormány átalakította a „sulijogsi” programot, így sokkal több diák számára válik elérhetővé az ingyenes KRESZ-oktatás és vizsga. Mutatjuk a legfontosabb változásokat.

A "sulijogsi" keretén belül ingyenes KRESZ tanfolyamra és vizsgára, illetve az elsősegély-tanfolyamra van lehetőség a középiskolásoknak

Forrás: Getty Images

Ingyenes KRESZ és jogsi a középiskolásoknak? – Így változott a KRESZ-vizsga rendszere 2025 szeptemberétől

Eddig csak a végzős középiskolások jelentkezhettek iskolai KRESZ-vizsgára. Az új szabály szerint azonban minden diák, aki betöltötte a 16 és fél évet, jogosult lesz a részvételre – függetlenül attól, hogy melyik évfolyamon tanul. Ez nagy könnyítés, hiszen így a diákok korábban és rugalmasabban tudnak felkészülni a vezetésre.

Jelentkezés a KRÉTA rendszeren keresztül

A vizsgára való jelentkezés az iskolai KRÉTA rendszerben történik. Így az ügyintézés egyszerűbbé és átláthatóbbá válik, hiszen a diákok és tanáraik számára is ismert platformon zajlik majd minden.

Mi lesz ingyenes?

Az állam átvállalja az elméleti képzés és vizsga, valamint az elsősegély-tanfolyam költségeit. Ez azt jelenti, hogy a középiskolásoknak ezekért a részekért nem kell fizetniük, ami több tízezer forintos megtakarítást jelenthet családonként.

Bár az intézkedés első ránézésre kedvező a diákok számára, az autósiskolák nem feltétlenül örülnek neki. Lapunknak korábban nyilatkozta Kránicz Nándor, a keszthelyi Kránicz Autósiskola tulajdonosa és oktatója, hogy az új rendszer jelentős bevételkiesést okoz az autósiskoláknak.

– Összességében egyetlen egy tanuló jelentkezett nálam az ingyenes programmal. Számunkra ez veszteség, hiszen az elméleti képzések díja eddig az autósiskolák bevételének részét képezte – mondta Kránicz Nándor. Hozzátette, hogy az iskola ezért beiskolázási költséget számol fel azoknak a diákoknak, akik az ingyenes elméleti képzés után hozzájuk fordulnak a gyakorlati oktatás miatt. Ez az összeg körülbelül 25-30 ezer forint.

A gyakorlati vizsgarész még kísérleti

A vezetési órák és a gyakorlati vizsga országos ingyenessége egyelőre nem lép életbe. A kormány egyelőre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében indította el a pilot programot, ahol a diákok már a teljes képzést térítésmentesen kaphatják. Eddig 231 diák kezdte meg a gyakorlati képzést, közülük 37-en már forgalmi vizsgára is jelentkeztek. Egyelőre tehát nem mindenki számíthat ingyenes vezetési gyakorlatra – de a hosszú távú cél, hogy a rendszer országossá váljon.