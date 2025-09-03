Elképesztő különbség: olasz lakás vagy zalai garzon ugyanannyiért?

Az elmúlt években már többször borzolták a kedélyeket olyan olasz településeken vásárolható lakásokkal, amelyek a legtöbb ember számára a vágyálom kategóriába illenek. A kedvencünk az „egy eurós” olasz ingatlan vásárlásának lehetősége, amely számos buktatót rejt, ha valaki nem kellőképpen jár utána. Az ingatlanpiac itt is és ott is kérdéseket vet fel, és lakásvásárlási szándék esetén óvatosságra int.

Az olasz ingatlanvásárlás nem elérhetetlen – ingatlanpiaci „dolce vita” vagy álom a valóságban?

Fotó: Alexander Spatari / Forrás: Getty Images

Az olasz ingatlanpiac nem elérhetetlen – bármennyire hihetetlennek tűnik

Most, amikor itt a legújabb Otthon Start Program lakáshitele, és végre fellendülhet a magyar ingatlanpiac, elgondolkodtató, hogy tőlünk nyugatabbra, egy csábító mediterrán országban is lakhatnánk. Vagy nem?

Lássuk először is, hogy van-e erre hivatalosan lehetőségünk? Igen, az uniós polgárok szabadon vásárolhatnak ingatlant Olaszországban. A folyamat elindításához elengedhetetlen az olasz adószám (Codice Fiscale) megszerzése, valamint kötelező közjegyző (notario) bevonása a vásárlás lebonyolításához. Nem árt, az sem, hogy a nyelvet ismerjük, mert a valóság az, hogy – főként a dél-olaszok – leginkább csak a saját nyelvüket beszélik.

Érdekes ingatlan kategóriákkal is találkozhatunk, ha Olaszország ingatlanközvetítői oldalait kezdjük átlapozni. Az olaszmamma.com oldalon dr. Gyovai Helén is behatóan foglalkozott a témával:

Monolocale: garzon. Vagyis egy szoba, ami konyha, nappali és háló egyben, plusz egy fürdőszoba.

garzon. Vagyis egy szoba, ami konyha, nappali és háló egyben, plusz egy fürdőszoba. Bilocale, Trilocale: a “locale” (helyiség) a helyiségek számára utal a lakások osztályozásánál, a bilocale így nyilván a két-, a trilocale pedig a háromhelyiséges lakásokat jelenti.

a “locale” (helyiség) a helyiségek számára utal a lakások osztályozásánál, a bilocale így nyilván a két-, a trilocale pedig a háromhelyiséges lakásokat jelenti. Mansarda: a manzárd, azaz tetőtéri lakás, amelynek az ára is kedvezőbb.

Csúsztatás vagy igaz? Olcsó olasz lakások és a zalai valóság

A legnépszerűbb közösségi média oldalon már több olyan csoport is alakult, amelyen az olasz ingatlankínálat elérhető. Itt akadtunk egy 44 ezer euró, azaz 17 millió 600 ezer forint értékű, Novi Ligure nevű kistelepülésen eladó lakásra. A hitetlenkedő hozzászólók szerint ez nyilván kamu, de az ottani viszonyokban jártasabbak szerint a hirdetés valós adatokat tartalmaz. „Látnád a zalaegerszegi, keszthelyi árakat!” – méltatlankodik egy vélhetően zalai hölgy és valljuk be: jogosan.