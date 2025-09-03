1 órája
Elképesztő különbség: olasz lakás vagy zalai garzon ugyanannyiért?
Ki ne álmodozna egy friss olaszországi nyaralás emlékével a lelkében arról, hogy nyugdíjas korában a szépséges mediterrán világban szeretne megöregedni? Megnéztük, mennyi esélyünk volna erre, összehasonlítva a zalai ingatlanpiac áraival. Elöljáróban csak annyit: eléggé megdöbbentünk.
Az elmúlt években már többször borzolták a kedélyeket olyan olasz településeken vásárolható lakásokkal, amelyek a legtöbb ember számára a vágyálom kategóriába illenek. A kedvencünk az „egy eurós” olasz ingatlan vásárlásának lehetősége, amely számos buktatót rejt, ha valaki nem kellőképpen jár utána. Az ingatlanpiac itt is és ott is kérdéseket vet fel, és lakásvásárlási szándék esetén óvatosságra int.
Az olasz ingatlanpiac nem elérhetetlen – bármennyire hihetetlennek tűnik
Most, amikor itt a legújabb Otthon Start Program lakáshitele, és végre fellendülhet a magyar ingatlanpiac, elgondolkodtató, hogy tőlünk nyugatabbra, egy csábító mediterrán országban is lakhatnánk. Vagy nem?
Lássuk először is, hogy van-e erre hivatalosan lehetőségünk? Igen, az uniós polgárok szabadon vásárolhatnak ingatlant Olaszországban. A folyamat elindításához elengedhetetlen az olasz adószám (Codice Fiscale) megszerzése, valamint kötelező közjegyző (notario) bevonása a vásárlás lebonyolításához. Nem árt, az sem, hogy a nyelvet ismerjük, mert a valóság az, hogy – főként a dél-olaszok – leginkább csak a saját nyelvüket beszélik.
Érdekes ingatlan kategóriákkal is találkozhatunk, ha Olaszország ingatlanközvetítői oldalait kezdjük átlapozni. Az olaszmamma.com oldalon dr. Gyovai Helén is behatóan foglalkozott a témával:
- Monolocale: garzon. Vagyis egy szoba, ami konyha, nappali és háló egyben, plusz egy fürdőszoba.
- Bilocale, Trilocale: a “locale” (helyiség) a helyiségek számára utal a lakások osztályozásánál, a bilocale így nyilván a két-, a trilocale pedig a háromhelyiséges lakásokat jelenti.
- Mansarda: a manzárd, azaz tetőtéri lakás, amelynek az ára is kedvezőbb.
Csúsztatás vagy igaz? Olcsó olasz lakások és a zalai valóság
A legnépszerűbb közösségi média oldalon már több olyan csoport is alakult, amelyen az olasz ingatlankínálat elérhető. Itt akadtunk egy 44 ezer euró, azaz 17 millió 600 ezer forint értékű, Novi Ligure nevű kistelepülésen eladó lakásra. A hitetlenkedő hozzászólók szerint ez nyilván kamu, de az ottani viszonyokban jártasabbak szerint a hirdetés valós adatokat tartalmaz. „Látnád a zalaegerszegi, keszthelyi árakat!” – méltatlankodik egy vélhetően zalai hölgy és valljuk be: jogosan.
Megnézve az ingatlanbazár árkategóriában azonos zalai lakásait, igencsak szerény választékkal szembesülünk. Akad néhány igazán meglepő hirdetés is, az egyikben például apró hévízi lakást kínálnak ugyanennyiért.
Latin Richárd ingatlanközvetítő, az Otthon Centrum ajánlataként pedig egy nagykanizsai lakást kínál majdnem ilyen összegben. „Bevallom, leginkább elszórtan lehet már ilyen áron lakást találni Zalában, akárhogyan nézzük, bizony 20 millió körül van erre a belépő szint most már Nagykanizsán is. Úgy, mint fővárosi viszonylatban, nálunk is folyamatosan emelkedtek az árak, ez a tendencia már régóta tart. Jellemzően egyébként a kisebb lakásokat keresik, ezek pörögnek leginkább az ingatlanpiacon.”
Most akkor „dolce vita”, vagy álom a valóságban?
Az „édes élet” vágya már több magyar nyugdíjast is megihletett, akik valóban vásároltak Olaszországban lakást, de ha más szempontból nézzük: sokan a főváros vonzáskörzetéből költöztek hasonló álmokkal Zalába. Igaz, az ingatlanárak itt is emelkedtek, de még mindig elérhetők azok számára, akik a drágább kategóriájú budapesti környezetből érkeznek.
A kutya pedig ott van elásva, hogy milyen költségekkel és egyéb ügyintézési nehézségekkel szembesülhetünk. Bár a kezdeti ár csábító, az ingatlanügynök, a közjegyző és az egyéb költségek szépen emelik a tétet. Jobb tehát alaposan tájékozódni, és a hivatalos – magyarul is kommunikáló – ingatlanközvetítő cégek oldalait tanulmányozni.
Társportálunk cikke egészen elképesztő párhuzamot von: az említett olasz lakás árából Szegeden mindössze egy garázst vásárolhatunk. Zalában azért még mindig esélyesebb, hogy kompromisszumok árán ugyan, de kapunk egy kisebb lakást, netán házat.