szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

14°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitális korszakváltás a földhivatalokban

23 perce

Ingatlanügyek gyorsabban, egyszerűbben – mindannyiunkat érinti a változás

Címkék#Zala Vármegyei Kormányhivatal#E-ING#E-ingatlan-nyilvántartás#ingatlan-nyilvántartás#földhivatal

A magyar közigazgatás történetének egyik legnagyobb és legkomplexebb informatikai rendszerfejlesztését mutatták be a Zala Vármegyei Ügyvédi Kamara és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium napokban tartott közös szakmai fórumán, amiről a Zala Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatta szerkesztőségünket. Már minden vármegyében és a fővárosban is az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert (E-ING) használják a földhivatalok, és hamarosan újabb funkciók válnak elérhetővé – hangzott el a programon.

Varga Lívia
Ingatlanügyek gyorsabban, egyszerűbben – mindannyiunkat érinti a változás

A zalaegerszegi Kertváros madártávlatból. Az ingatlan az emberek legfontosabb vagyontárgya, így kulcsfontosságú, hogy naprakész és megbízható adatokat tartson róluk nyilván az állam.

Fotó: Pezzetta Umberto

Több mint tízmillió tulajdoni lap, évi 1,5 millió eljárás – ismertette a magyar ingatlan-nyilvántartás legfőbb számait előadásában dr. Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ingatlan-nyilvántartási és térképészeti főosztályvezetője. Mint mondta, az ingatlanok az emberek legfontosabb vagyontárgyai, így kulcsfontosságú, hogy naprakész és megbízható adatokat tartson róluk nyilván az állam, ezért a korábbi, több mint húszéves rendszert egy, a jelen kor elvárásainak megfelelő új, digitális nyilvántartás váltja fel.

A korábbi, több mint húszéves ingatlan-nyilvántartási rendszert új, digitális nyilvántartás váltja fel, tájékoztatott dr. Tóth Balázs.
A korábbi, több mint húszéves ingatlan-nyilvántartási rendszert új, digitális nyilvántartás váltja fel, tájékoztatott dr. Tóth Balázs.
Forrás: Lechner Tudásközpont

Mérföldkő az ingatlan-nyilvántartásban

Az ügyvédek, jogtanácsosok részvételével a Mindszentyneumban megtartott fórumon elhangzott, hogy 2025. augusztus 25-én a Zala Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatóságai is használatba vették az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert, és a hagyományos úton benyújtott beadványokat, kérelmeket a földhivatalok már az új rendszerben dolgozzák fel.  Hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik a bevezetés. Várhatóan az ősz folyamán elindul az ingatlan-nyilvántartási térképi modul, majd az év utolsó hónapjában megnyílik az a felület is, amelyen a jogi képviselők, bíróságok, közjegyzők és más hatóságok közvetlenül, elektronikusan nyújthatják be az új rendszerbe az ingatlan-nyilvántartási kérelmeket. Jövőre pedig a többi földügyi szakterülettel (pl. földforgalom, földhasználati nyilvántartás) folytatódik az átállás. 
Az új E-ING rendszer rendkívül komplex, hiszen tucatnyi más állami nyilvántartással működik együtt – többek között az országos cégnyilvántartás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, biztonsági azonosítási és fizetési rendszerek, az ügyvédi és közjegyzői kamarák nyilvántartásai vagy a digitális állampolgárság alkalmazás (DÁP) – így jelentősen egyszerűsödnek és gyorsulnak majd az eljárások.

Ügyintézés egyelőre az eddigi rend szerint

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer 2019-ben a KÖFOP program keretében indult 16,1 milliárd forintos forrással. A 2023-ban lezárult fejlesztési szakaszt követte az implementációs időszak, és most a harmadik ütem – az üzemeltetési szakasz, illetve a rendszer finomhangolása – vette kezdetét.
A négy nagy modullal:

  • ingatlan-nyilvántartás, 
  • földmérés és térképészet, 
  • földforgalmi eljárások
  • mezőgazdasági-hatósági eljárások rendelkező informatikai rendszer bevezetése egymásra épülve, több lépcsőben történik. Első lépésként az ingatlan-nyilvántartás kormányhivatali ügyintézői oldala (back-office) indult el, amely az ügyek feldolgozását érinti. A földügyi hatósági eljárások ügyintézése az ügyfelek részéről egyelőre az eddigi rend szerint történik, a kérelmek továbbra is benyújthatóak papíralapon és az eddigiek szerint értesülnek az ügyfelek a döntésről.

Több tízezer ingatlan-nyilvántartási eljárás révén tesztelték már a rendszert

– Folyamatosan zajlik az infrastruktúra biztonsági tesztelése, hogy az állami informatikai rendszereket ne terheljék túl – mondta dr. Tóth Balázs, hozzátéve, hogy eddig több tízezer ingatlan-nyilvántartási eljárást zártak le az új rendszerrel.
Az előadás után a program konzultációval folytatódott, mely során az ügyvédi szakma képviselői a feltett kérdéseikre közvetlenül kaphattak választ.
A Zala Vármegyei Ügyvédi Kamara szervezésében megtartott esemény az egyik állomása volt annak a többhetes road­show-nak, amely során a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője tájékoztatja a jogi hivatásrend képviselőit az E-ING bevezetésének aktualitásairól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu