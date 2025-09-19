Ingatlanügyek gyorsabban, egyszerűbben – mindannyiunkat érinti a változás

Több mint tízmillió tulajdoni lap, évi 1,5 millió eljárás – ismertette a magyar ingatlan-nyilvántartás legfőbb számait előadásában dr. Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ingatlan-nyilvántartási és térképészeti főosztályvezetője. Mint mondta, az ingatlanok az emberek legfontosabb vagyontárgyai, így kulcsfontosságú, hogy naprakész és megbízható adatokat tartson róluk nyilván az állam, ezért a korábbi, több mint húszéves rendszert egy, a jelen kor elvárásainak megfelelő új, digitális nyilvántartás váltja fel.

A korábbi, több mint húszéves ingatlan-nyilvántartási rendszert új, digitális nyilvántartás váltja fel, tájékoztatott dr. Tóth Balázs.

Forrás: Lechner Tudásközpont

Mérföldkő az ingatlan-nyilvántartásban

Az ügyvédek, jogtanácsosok részvételével a Mindszentyneumban megtartott fórumon elhangzott, hogy 2025. augusztus 25-én a Zala Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatóságai is használatba vették az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert, és a hagyományos úton benyújtott beadványokat, kérelmeket a földhivatalok már az új rendszerben dolgozzák fel. Hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik a bevezetés. Várhatóan az ősz folyamán elindul az ingatlan-nyilvántartási térképi modul, majd az év utolsó hónapjában megnyílik az a felület is, amelyen a jogi képviselők, bíróságok, közjegyzők és más hatóságok közvetlenül, elektronikusan nyújthatják be az új rendszerbe az ingatlan-nyilvántartási kérelmeket. Jövőre pedig a többi földügyi szakterülettel (pl. földforgalom, földhasználati nyilvántartás) folytatódik az átállás.

Az új E-ING rendszer rendkívül komplex, hiszen tucatnyi más állami nyilvántartással működik együtt – többek között az országos cégnyilvántartás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, biztonsági azonosítási és fizetési rendszerek, az ügyvédi és közjegyzői kamarák nyilvántartásai vagy a digitális állampolgárság alkalmazás (DÁP) – így jelentősen egyszerűsödnek és gyorsulnak majd az eljárások.

Ügyintézés egyelőre az eddigi rend szerint

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer 2019-ben a KÖFOP program keretében indult 16,1 milliárd forintos forrással. A 2023-ban lezárult fejlesztési szakaszt követte az implementációs időszak, és most a harmadik ütem – az üzemeltetési szakasz, illetve a rendszer finomhangolása – vette kezdetét.

A négy nagy modullal:

ingatlan-nyilvántartás,

földmérés és térképészet,

földforgalmi eljárások

mezőgazdasági-hatósági eljárások rendelkező informatikai rendszer bevezetése egymásra épülve, több lépcsőben történik. Első lépésként az ingatlan-nyilvántartás kormányhivatali ügyintézői oldala (back-office) indult el, amely az ügyek feldolgozását érinti. A földügyi hatósági eljárások ügyintézése az ügyfelek részéről egyelőre az eddigi rend szerint történik, a kérelmek továbbra is benyújthatóak papíralapon és az eddigiek szerint értesülnek az ügyfelek a döntésről.

Több tízezer ingatlan-nyilvántartási eljárás révén tesztelték már a rendszert

– Folyamatosan zajlik az infrastruktúra biztonsági tesztelése, hogy az állami informatikai rendszereket ne terheljék túl – mondta dr. Tóth Balázs, hozzátéve, hogy eddig több tízezer ingatlan-nyilvántartási eljárást zártak le az új rendszerrel.

Az előadás után a program konzultációval folytatódott, mely során az ügyvédi szakma képviselői a feltett kérdéseikre közvetlenül kaphattak választ.

A Zala Vármegyei Ügyvédi Kamara szervezésében megtartott esemény az egyik állomása volt annak a többhetes road­show-nak, amely során a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője tájékoztatja a jogi hivatásrend képviselőit az E-ING bevezetésének aktualitásairól.