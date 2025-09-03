Zamatos, különleges ízvilág: ettél már indián banánt? Odafigyeléssel Zalában is termeszthető

Mangó alakú, sárga a belseje, jól bírja a hideget (-20 fokot akár), kedveli a félárnyékot, ám fényigényes. Hazánkban, így Zalában is egyre népszerűbb lehet az indián banán (pawpaw, Asimina triloba). „Az indián banán az egyik legkülönlegesebb gyümölcs, amely a magyar klímán is biztonsággal nevelhető. Trópusi ízeket hoz a hazai kertekbe, miközben télálló, biogyümölcs és igazi ritkaságnak számít” – írja a greendex szakportál, ahol az ültetéshez, termesztéshez hasznos tippeket találunk. Korábban már többször cikkeztünk arról, hogy különleges gyümölcsök „paradicsoma” a becsehelyi Harcz Endre kertészete. A szakember a zalaegerszegi Kertbarát Kör vendége is volt már, s többször foglalkoztunk a „viharvadász” kertész időjárás-előrejelzéseivel. Harcz Endre februárban a közösségi oldalán osztotta meg az indián banán múlt évi betakarításáról a fotókat. Mint írja, a gyümölcsének íze a mangó, az ananász, a banán ízének keveréke egy kis vaníliás beütéssel, így fantasztikusan finom. Mi ezúttal egy zalaegerszegi kertbarátot kérdeztünk, hogy miért nevel kertjében indián banánt.

Harcz Endre kertészete Becsehelyen található, ahol az egzotikus gyümölcsök között indián banánt is nevel.

Fotó: Szakony Attila / Archív

Indián banán a Csácsi-hegyen, egyszer szüret lesz arról is

Horváth István, a Zalaegerszegi Vásárcsarnok igazgatója szabadidejében zöldségeket termeszt, illetve egzotikus dísznövényeket, gyümölcsfákat nevel csácsi birtokán. Az indián banán csemetéket ő és egerszegi barátja Harcz Endre kertészetéből szerezte be, kettő darab 4 éves csemetéje van, várhatóan 1-2 év múlva fordul termőre.

- Egyre inkább változik a klímánk, forróbbak, szárazabbak a nyarak, olyan növények is megmaradnak, melyek inkább a mediterrán vidéket kedvelik – felelte érdeklődésünkre Horváth István. - A szakemberek felhívták arra a figyelmet, hogy a melegkedvelő növényünket azért árnyékosabb helyre tegyük. Tavaly nem árnyékoltam, így akkor kicsit megsínylette az erős napfényt a csemete. Idén zöld hálót használtam, hogy ne perzselje meg a nap a leveleket, s valóban, jó erőre kapott.

A két indián banán csemete Horváth István birtokán. Forrás: ZH

Horváth István elmondta, nagyon kíváncsian várja, hogy teremjenek a fák, ugyanis még nem kóstolta az indián banán gyümölcsét. Kertjében mini kivifa is nő, arról már többször szüretelték a kopasz, mogyoró nagyságú zöld gyümölcsöt. Sőt, a hagyományos kivi ugyancsak megterem a csácsi birtokán, amit a verebek különösen kedvelnek, hiszen kiváló óvóhely számukra.

Harcz Endre videója az indián banán termesztéséről: