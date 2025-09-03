1 órája
Zamatos, különleges ízvilág: ettél már indián banánt? Odafigyeléssel Zalában is termeszthető
Itt a szeptember, ilyenkor nem csak az őshonos terméseket szüretelhetjük. Bár még ritka, de egyre több kertben találkozhatunk egzotikus gyümölcsök fáival, köztük az indián banánnal. Zalában tapasztalhatjuk, az időjárás megbolondult, egyre inkább mediterrán a klíma, így bátran próbálkozhatunk kivivel, banánnal, kákival.
Zamatos, íze mint a mangó és banán, ananász keveréke.
Mangó alakú, sárga a belseje, jól bírja a hideget (-20 fokot akár), kedveli a félárnyékot, ám fényigényes. Hazánkban, így Zalában is egyre népszerűbb lehet az indián banán (pawpaw, Asimina triloba). „Az indián banán az egyik legkülönlegesebb gyümölcs, amely a magyar klímán is biztonsággal nevelhető. Trópusi ízeket hoz a hazai kertekbe, miközben télálló, biogyümölcs és igazi ritkaságnak számít” – írja a greendex szakportál, ahol az ültetéshez, termesztéshez hasznos tippeket találunk. Korábban már többször cikkeztünk arról, hogy különleges gyümölcsök „paradicsoma” a becsehelyi Harcz Endre kertészete. A szakember a zalaegerszegi Kertbarát Kör vendége is volt már, s többször foglalkoztunk a „viharvadász” kertész időjárás-előrejelzéseivel. Harcz Endre februárban a közösségi oldalán osztotta meg az indián banán múlt évi betakarításáról a fotókat. Mint írja, a gyümölcsének íze a mangó, az ananász, a banán ízének keveréke egy kis vaníliás beütéssel, így fantasztikusan finom. Mi ezúttal egy zalaegerszegi kertbarátot kérdeztünk, hogy miért nevel kertjében indián banánt.
Indián banán a Csácsi-hegyen, egyszer szüret lesz arról is
Horváth István, a Zalaegerszegi Vásárcsarnok igazgatója szabadidejében zöldségeket termeszt, illetve egzotikus dísznövényeket, gyümölcsfákat nevel csácsi birtokán. Az indián banán csemetéket ő és egerszegi barátja Harcz Endre kertészetéből szerezte be, kettő darab 4 éves csemetéje van, várhatóan 1-2 év múlva fordul termőre.
- Egyre inkább változik a klímánk, forróbbak, szárazabbak a nyarak, olyan növények is megmaradnak, melyek inkább a mediterrán vidéket kedvelik – felelte érdeklődésünkre Horváth István. - A szakemberek felhívták arra a figyelmet, hogy a melegkedvelő növényünket azért árnyékosabb helyre tegyük. Tavaly nem árnyékoltam, így akkor kicsit megsínylette az erős napfényt a csemete. Idén zöld hálót használtam, hogy ne perzselje meg a nap a leveleket, s valóban, jó erőre kapott.
Horváth István elmondta, nagyon kíváncsian várja, hogy teremjenek a fák, ugyanis még nem kóstolta az indián banán gyümölcsét. Kertjében mini kivifa is nő, arról már többször szüretelték a kopasz, mogyoró nagyságú zöld gyümölcsöt. Sőt, a hagyományos kivi ugyancsak megterem a csácsi birtokán, amit a verebek különösen kedvelnek, hiszen kiváló óvóhely számukra.
