Mátrix project

Időseknek hirdetett rejtvénypályázatot a zalai rendőrség

A Mátrix Projekt keretében hirdetett a szépkorúaknak online prevenciós rejtvénypályázatot a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, írta a police.hu.

Szépkorúaknak hirdetett rejtvénypályázatot a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Forrás: police.hu

A pályázat témája napjaink legjellemzőbb bűncselekménytípusa, az online térben elkövetett csalások, a telefonos átverések. A főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai a megelőzés módjára hívják fel a figyelmet a vetélkedővel. Az online prevenciós rejtvénypályázat során havonta egyszer tesznek közzé egy-egy feladványt. Most az ötödik kérdéssor jelent meg. A megfejtést  október 31-ig e-mailben kell beküldeni a [email protected] címre névvel, telefonos elérhetőséggel és a feladvány sorszámával együtt. A pályázaton bárki részt vehet, aki betöltötte a 65. életévét, vagy már nyugdíjas.

A részletekről itt olvashat.

 

