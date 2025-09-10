1 órája
Időseknek hirdetett rejtvénypályázatot a zalai rendőrség
A Mátrix Projekt keretében hirdetett a szépkorúaknak online prevenciós rejtvénypályázatot a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, írta a police.hu.
Forrás: police.hu
A pályázat témája napjaink legjellemzőbb bűncselekménytípusa, az online térben elkövetett csalások, a telefonos átverések. A főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai a megelőzés módjára hívják fel a figyelmet a vetélkedővel. Az online prevenciós rejtvénypályázat során havonta egyszer tesznek közzé egy-egy feladványt. Most az ötödik kérdéssor jelent meg. A megfejtést október 31-ig e-mailben kell beküldeni a [email protected] címre névvel, telefonos elérhetőséggel és a feladvány sorszámával együtt. A pályázaton bárki részt vehet, aki betöltötte a 65. életévét, vagy már nyugdíjas.
