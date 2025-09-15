Még a nótájukat is elhúzzák – bőséges programkínálattal várják az időseket ebben a városban másfél hónapon át

Az idősek hónapja az idősek október elsejei világnapjához kapcsolódik, amelynek részleteiről hétfőn tartott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a város idősügyi tanácsának elnöke, valamint dr. Kocsis Gyula alelnök, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség elnökhelyettese, zalai szervezetének elnöke.

Vetélkedők, túrák, köszöntők – ezek várják Zalaegerszeg szépkorú polgárait az idősek hónapja keretében egészen október végéig. Balaicz Zoltán és dr. Kocsis Gyula a sajtótájékoztatón

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Idősek hónapja a megbecsülés jegyében

„Szüleink, nagyszüleink megbecsülése a rendezvénysorozat”, hangsúlyozta Balaicz Zoltán. Először csak egy napot jelentett, az idősügyi koncepció elfogadása után lett egyhetes, majd kibővítették egy hónapra, amely valójában másfél hónap tartamú, idézte fel a polgármester. Idén szeptember 18-tól október 29-ig követik egymást az események, amelyek egy része az önkormányzat, míg másik része a nyugdíjas klubszövetség szervezésében valósul meg. Az idősek világnapi rendezvényt október elsején tartják a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, amelyen elismeréseket adnak át. A díszokleveles kitüntetésben részesülő pedagógusokat október 16-án köszöntik. Az idősek hónapja záróünnepségét, díjátadókkal október 29-én tartják szintén a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

A jó példa ragadós

Zalaegerszeg jó példa az idősügyi szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködésnek, emelte ki az évtizedekre visszanyúló a rendezvénysorozat kapcsán dr. Kocsis Gyula. Az „Életet az éveknek” zalai elnöke hozzátette, Lentiben is egy hónapos már a programsorozat, Nagykanizsán pedig egy hétre bővítették ki az idősek világnapja köré szervezett eseményt. Kiemelte, hogy az idei zalaegerszegi rendezvénysorozat is tartalmas kikapcsolódást kínál az időseknek, akik tetszés szerint választhatnak a programok közül. Ezek közül van, amelyik a mozgásra ad lehetőséget, mint például a Boda László emléktúra. A Jókai Mór műveltségi vetélkedő a szellemi aktivitáshoz járul hozzá, a művészeti tárlat pedig az időskorú alkotók kreativitásának bemutatását szolgálja.