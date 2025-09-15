szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megbecsülés

2 órája

Még a nótájukat is elhúzzák – bőséges programkínálattal várják az időseket ebben a városban másfél hónapon át

Címkék#Dr Kocsis Gyula#városi hangverseny#Idősek hónapja#Zalai Hírlap#Balaicz Zoltán#rendezvénysorozat

Tekerj a szívedért, Elhúzzuk a nótáját – két ismerősen csengő program a sok közül, amely ismét vár az idősekre Zalaegerszegen. Az idősek hónapja keretében, ahogy az már lenni szokott, a Szenior Akadémiát is megrendezik a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában.

Antal Lívia

Az idősek hónapja az idősek október elsejei világnapjához kapcsolódik, amelynek részleteiről hétfőn tartott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a város idősügyi tanácsának elnöke, valamint dr. Kocsis Gyula alelnök, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség elnökhelyettese, zalai szervezetének elnöke.

Idősek hónapja Zalaegerszegen
Vetélkedők, túrák, köszöntők – ezek várják Zalaegerszeg szépkorú polgárait az idősek hónapja keretében egészen október végéig. Balaicz Zoltán és dr. Kocsis Gyula a sajtótájékoztatón     
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Idősek hónapja a megbecsülés jegyében

„Szüleink, nagyszüleink megbecsülése a rendezvénysorozat”, hangsúlyozta Balaicz Zoltán. Először csak egy napot jelentett, az idősügyi koncepció elfogadása után lett egyhetes, majd kibővítették egy hónapra, amely valójában másfél hónap tartamú, idézte fel a polgármester. Idén szeptember 18-tól október 29-ig követik egymást az események, amelyek egy része az önkormányzat, míg másik része a nyugdíjas klubszövetség szervezésében valósul meg. Az idősek világnapi rendezvényt október elsején tartják a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, amelyen elismeréseket adnak át. A díszokleveles kitüntetésben részesülő pedagógusokat október 16-án köszöntik. Az idősek hónapja záróünnepségét, díjátadókkal október 29-én tartják szintén a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

A jó példa ragadós

Zalaegerszeg jó példa az idősügyi szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködésnek, emelte ki az évtizedekre visszanyúló a rendezvénysorozat kapcsán dr. Kocsis Gyula. Az „Életet az éveknek” zalai elnöke hozzátette, Lentiben is egy hónapos már a programsorozat, Nagykanizsán pedig egy hétre bővítették ki az idősek világnapja köré szervezett eseményt. Kiemelte, hogy az idei zalaegerszegi rendezvénysorozat is tartalmas kikapcsolódást kínál az időseknek, akik tetszés szerint választhatnak a programok közül. Ezek közül van, amelyik a mozgásra ad lehetőséget, mint például a Boda László emléktúra. A Jókai Mór műveltségi vetélkedő a szellemi aktivitáshoz járul hozzá, a művészeti tárlat pedig az időskorú alkotók kreativitásának bemutatását szolgálja.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu