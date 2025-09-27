Stressz, mentális megpróbáltatás, krónikus betegség... – A közkedvelt mentős tartott előadást (galéria)

Az idősek hónapja Lentiben első rendezvényét a városi művelődési központban tartották. Itt Gáspár Lívia, a szervező Lenti Város Idősügyi Tanácsa, az önkormányzat kulturális és ügyrendi bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, s bemutatta a lenti idősügyi tanács tagjait, illetve céljait.

Elkezdődött az idősek hónapja Lentiben. A nyitóprogramra szinte megtelt a művelődési központ színházterme

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Elkezdődött az idősek hónapja Lentiben

Az ünnepségen, amelyen több százan vettek részt, Horváth László polgármester mondott beszédet. A program további részében ifj. Horváth Károly és zenekara lépett fel, majd Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, egészségszakértő tartott előadást Testről és lélekről mentős szemmel címmel.

Testről és lélekről egy mentős szemével

A jó hangulatú előadáson arról beszélt többek között: ahhoz, hogy harmonikusan tudjunk élni, szükség van a testünk és a lelkünk egészségének megőrzésére, ugyanis sokszor a lélekből erednek a testi fájdalmak is. Fel kell ismernünk azokat a helyzeteket és szituációkat, amelyeken tudunk változtatni. és azokat, amelyekre nincs befolyásunk. A stressz, a mentális megpróbáltatások és a krónikus betegségek egyaránt hatással vannak az egyén jólétére, ezért fontos, hogy tudatos lépéseket tegyünk egészségünk megőrzése érdekében.