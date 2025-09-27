3 órája
Stressz, mentális megpróbáltatás, krónikus betegség... – A közkedvelt mentős tartott előadást (galéria)
Előadások, zenés programok, kerékpártúra. Pénteken a nyitóünnepséggel elkezdődött az idősek hónapja Lentiben, amely során számos program várja az érdeklődőket.
Elkezdődött az idősek hónapja Lentiben. A nyitórendezvényen b-j Gáspár Lívia, Bertáné Siroki Gabriella, a Kolping Gondozási Központ dietetikusa, Győrfi Pál, Horváth László és Molnár Adrienn alpolgármester
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
Az idősek hónapja Lentiben első rendezvényét a városi művelődési központban tartották. Itt Gáspár Lívia, a szervező Lenti Város Idősügyi Tanácsa, az önkormányzat kulturális és ügyrendi bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, s bemutatta a lenti idősügyi tanács tagjait, illetve céljait.
Elkezdődött az idősek hónapja Lentiben
Az ünnepségen, amelyen több százan vettek részt, Horváth László polgármester mondott beszédet. A program további részében ifj. Horváth Károly és zenekara lépett fel, majd Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, egészségszakértő tartott előadást Testről és lélekről mentős szemmel címmel.
Testről és lélekről egy mentős szemével
A jó hangulatú előadáson arról beszélt többek között: ahhoz, hogy harmonikusan tudjunk élni, szükség van a testünk és a lelkünk egészségének megőrzésére, ugyanis sokszor a lélekből erednek a testi fájdalmak is. Fel kell ismernünk azokat a helyzeteket és szituációkat, amelyeken tudunk változtatni. és azokat, amelyekre nincs befolyásunk. A stressz, a mentális megpróbáltatások és a krónikus betegségek egyaránt hatással vannak az egyén jólétére, ezért fontos, hogy tudatos lépéseket tegyünk egészségünk megőrzése érdekében.
Nyitóünnepséggel kezdődött el az idősek hónapja LentibenFotók: Korosa Titanilla
A lenti idősek hónapja programjait az idősügyi tanács szervezi az önkormányzat, illetve a Szenior Akadémia és a Szeretem Lentit Egyesület közreműködésével. A további programok között szeptember 29-én 13 órától Tekerj a szívedért! címmel kerékpártúrát szerveznek, október 13-án 17 órától Kovács Anikó természetgyógyász tart előadást a művelődés központban, október 17-én 10 órától egészségnap lesz vizsgálatokkal, 18-án operettgála várja a szórakozni vágyókat. Október 21-én Dallos Rita gerontológus, szociálpolitikus tart előadást a demenciáról 16 órától a művelődési központban.