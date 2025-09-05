szeptember 5., péntek

Választást tartanak a zalai faluban – összesen tízen versengenek

Címkék#Magyarföld#testület#polgármester

Szeptember 7-én, vasárnap időközi választást tartanak a zalai Magyarföldön, mivel korábban feloszlott a tavaly megválasztott önkormányzati képviselő-testület.

Korosa Titanilla

A választók 4 polgármesterjelöltre és 6 képviselő-jelöltre voksolhatnak. A névjegyzékben 54 választópolgár szerepel.

 

