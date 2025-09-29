szeptember 29., hétfő

Időközi választás

2 órája

Új polgármestere lesz a zalai településnek

#polgármester#választás#időközi választás

Szecsődi Krisztián személyében új polgármestere lesz Bezerédnek. A zalai kisközségben vasárnap tartottak időközi választást, miután a 2024-ben mandátumot nyert Kálmánné Németh Erika néhány hónap után lemondott tisztségéről.

Gyuricza Ferenc
Új polgármestere lesz a zalai településnek

Időközi választás tartottak Bezeréden. A településnek új polgármestere lesz

Forrás: Shutterstock

A vasárnap megtartott időközi választáson ketten indultak a polgármesteri tisztségért. Szecsődi Krisztián 62 szavazatot kapott, ez a leadott voksok 57.41 százalékát jelentette. Ellenfele Fekete János volt, aki két korábbi ciklusban – 2014 és 2024 között – már vezette a község közéletét. Fekete Jánosra 46 fő voksolt. Az időközi választáson a névjegyzékben szereplők 79,56 százaléka, 109 fő vett rész, közülük egy személy érvénytelen szavazatot adott le. 

 

