Új polgármestere lesz a zalai településnek

A vasárnap megtartott időközi választáson ketten indultak a polgármesteri tisztségért. Szecsődi Krisztián 62 szavazatot kapott, ez a leadott voksok 57.41 százalékát jelentette. Ellenfele Fekete János volt, aki két korábbi ciklusban – 2014 és 2024 között – már vezette a község közéletét. Fekete Jánosra 46 fő voksolt. Az időközi választáson a névjegyzékben szereplők 79,56 százaléka, 109 fő vett rész, közülük egy személy érvénytelen szavazatot adott le.