2 órája
Hihetetlen: 3 helyre 15 képviselő indul a zalai település időközi választásán
Miháldon a tavalyi önkormányzati választás óta nincs nyugta a település közösségének. A lemondott polgármester helyett újat választottak, aztán az új polgármester mellett dolgozó két képviselő mondott le, majd távozott az alpolgármester is. Ezért október első hétvégéjén időközi önkormányzati képviselő választást tartanak, ahol három helyre rekordszámú jelöltre lehet voksolni.
A miháldi faluközpont a Szent Kereszt felmagasztalása-templommal. Az időközi önkormányzati képviselő választáson sokan indulnak
Fotó: archív/Szakony Attila
Az időközi önkormányzati képviselő választás előtt összefoglaljuk mi történt eddig, hiszen az eseményeket nyomon követte portálunk. Miháldon a 2024. június 9. napján megválasztott és október 1-jén hivatalba lépett polgármester, Tollárné Tóth Tímea november 30-án lemondott polgármesteri tisztségéről. A település polgármester nélkül is működött, hiszen a testület egyik képviselője, Polai Péter járt el a hivatalos ügyekben. A megjelent cikk után Tollérné Tóth Tímea mégis nyilatkozott portálunknak.
Időközi önkormányzati képviselő választás: előbb ketten távoztak
A helyi választási bizottság által idén március 8-ra kiírt időközi választáson ketten indultak, a 2011 és 2024 között polgármesterként regnáló Gerő Sándor – akit 2024-ben legyőzött Tollárné Tóth Tímea – és dr. Bakonyi Kornél. Végül utóbbi jelölt győzött.
A további fejleményekről Miháld jegyzője, dr. Faragó-Szabó Melitta tájékoztatta portálunkat. Elmondta: dr. Bakonyi Kornél polgármester megválasztása után március 9-én Katona Péter és Papp János önkormányzati képviselők lemondtak képviselői megbízatásukról. Mivel az egyéni listán nem volt több jelölt, aki a kieső személyek helyére léphetett volna, a képviselő-testület 3 fő részvételével (Bakonyi Kornél polgármester, Mándó-Pápai Ottilia alpolgármester és Polai Péter képviselő) működött tovább.
Három hely üresedett meg
– Mándó-Pápai Ottila alpolgármester július 18-án lemondott képviselői mandátumáról – folytatta a jegyző. – Mivel az alpolgármester lemondásával a képviselő-testület létszáma a működéshez szükséges létszám alá csökkent, ezért a Helyi Választási Bizottság 2025. október 5-re vasárnapra, a 3 megüresedett képviselői helyre időközi választást tűzött ki. Bakonyi Kornél polgármester és Polai Péter képviselő mandátumát az időközi választás nem érinti. A jelölteket augusztus 16. és szeptember 1. között lehetett bejelenteni.
Tizenöt jelölt!
A Miháldi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők október 5. napjára kitűzött időközi választásán 15 fő egyéni listás, független képviselőjelöltet vett nyilvántartásba.
A jelöltek:
- Bíró János,
- Bíró János Szilveszter,
- Gerő Sándor,
- Godó István,
- Hajas Balázs,
- Mándó Ákos,
- Mészáros József,
- Németh Csaba,
- Németh Márió,
- Németh Péter,
- Orsós Patrik,
- Papp Vivien,
- Tollár Gábor,
- Tollárné Tóth Tímea,
- Üst Nóra.
Nem ez a végleges lista?
A lista szerint önkormányzati képviselőként indul újra a két korábbi polgármester, Gerő Sándor és Tollárné Tóth Tímea is. Portálunk információi szerint azonban a lista egyelőre nem végleges, hiszen az október 5-ei vasárnapi választásig néhány jelöl visszalépésére lehet számítani.
Néhol az állandóságra, másutt a változásra szavaztak
Polgármester nélkül maradt Miháld
Polgármester: a képviselőkkel nem értett szót
Dr. Bakonyi Kornélt választották Miháld új polgármesterének