Hihetetlen: 3 helyre 15 képviselő indul a zalai település időközi választásán

Az időközi önkormányzati képviselő választás előtt összefoglaljuk mi történt eddig, hiszen az eseményeket nyomon követte portálunk. Miháldon a 2024. június 9. napján megválasztott és október 1-jén hivatalba lépett polgármester, Tollárné Tóth Tímea november 30-án lemondott polgármesteri tisztségéről. A település polgármester nélkül is működött, hiszen a testület egyik képviselője, Polai Péter járt el a hivatalos ügyekben. A megjelent cikk után Tollérné Tóth Tímea mégis nyilatkozott portálunknak.

Néhány évvel ezelőtt készült el a miháldi hivatal külső felújítása. Talán az időközi önkormányzati képviselő választás után elindulhat a tényleges munka a településen

Fotó: archív/Szakony Attila

Időközi önkormányzati képviselő választás: előbb ketten távoztak

A helyi választási bizottság által idén március 8-ra kiírt időközi választáson ketten indultak, a 2011 és 2024 között polgármesterként regnáló Gerő Sándor – akit 2024-ben legyőzött Tollárné Tóth Tímea – és dr. Bakonyi Kornél. Végül utóbbi jelölt győzött.

A további fejleményekről Miháld jegyzője, dr. Faragó-Szabó Melitta tájékoztatta portálunkat. Elmondta: dr. Bakonyi Kornél polgármester megválasztása után március 9-én Katona Péter és Papp János önkormányzati képviselők lemondtak képviselői megbízatásukról. Mivel az egyéni listán nem volt több jelölt, aki a kieső személyek helyére léphetett volna, a képviselő-testület 3 fő részvételével (Bakonyi Kornél polgármester, Mándó-Pápai Ottilia alpolgármester és Polai Péter képviselő) működött tovább.

Három hely üresedett meg

– Mándó-Pápai Ottila alpolgármester július 18-án lemondott képviselői mandátumáról – folytatta a jegyző. – Mivel az alpolgármester lemondásával a képviselő-testület létszáma a működéshez szükséges létszám alá csökkent, ezért a Helyi Választási Bizottság 2025. október 5-re vasárnapra, a 3 megüresedett képviselői helyre időközi választást tűzött ki. Bakonyi Kornél polgármester és Polai Péter képviselő mandátumát az időközi választás nem érinti. A jelölteket augusztus 16. és szeptember 1. között lehetett bejelenteni.

Tizenöt jelölt!

A Miháldi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők október 5. napjára kitűzött időközi választásán 15 fő egyéni listás, független képviselőjelöltet vett nyilvántartásba.