Mit vegyek fel holnap? Bikinit már biztosan nem kell...

Ha ránézünk az előrejelzésre, tisztán látszik, hogy nincsen fürdőzési szezon. Vizesek maximum úgy lehetünk, ha elázunk.

Mit vegyek fel holnap? Bikinit már biztosan nem kell...

Van, amikor nem lehet mit tenni... Ilyen jelenet akár holnap is előfordulhat

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A koponyeg.hu előrejezése szerint szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten még lehet hőség. 

 

