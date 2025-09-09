Időjárás
1 órája
Mit vegyek fel holnap? Bikinit már biztosan nem kell...
Ha ránézünk az előrejelzésre, tisztán látszik, hogy nincsen fürdőzési szezon. Vizesek maximum úgy lehetünk, ha elázunk.
Van, amikor nem lehet mit tenni... Ilyen jelenet akár holnap is előfordulhat
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A koponyeg.hu előrejezése szerint szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten még lehet hőség.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre