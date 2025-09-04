Ilyen idő várható a fesztivál első napján

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken akár intenzív esőre is számíthatunk, a hőmérséklet továbbra is 30 fok körül mozog napközben. A napos időt egy érkező hidegfront előterében elszórtan ismét zápor, zivatar zavarhatja meg, erre elsősorban a Dunántúlon és északon van esély. Estétől északnyugaton fordul a szélirány, és egyre többfelé felerősödik a szél.