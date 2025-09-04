Időjárás
2 órája
Ilyen idő várható a fesztivál első napján
Ma még süt a nap, remélhetően így marad ez holnap és a hétvégén is. Zalaegerszegen hatalmas fesztivál indul holnap, nézzük, hogy milyen időre számíthatunk!
Vajon lesz eső a vadpörkölt fesztivál ideje alatt?
Fotó: Pezzetta Umberto
A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken akár intenzív esőre is számíthatunk, a hőmérséklet továbbra is 30 fok körül mozog napközben. A napos időt egy érkező hidegfront előterében elszórtan ismét zápor, zivatar zavarhatja meg, erre elsősorban a Dunántúlon és északon van esély. Estétől északnyugaton fordul a szélirány, és egyre többfelé felerősödik a szél.
