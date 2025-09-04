szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

23°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Ilyen idő várható a fesztivál első napján

Címkék#fesztivál#Zalaegerszeg#zivatar

Ma még süt a nap, remélhetően így marad ez holnap és a hétvégén is. Zalaegerszegen hatalmas fesztivál indul holnap, nézzük, hogy milyen időre számíthatunk!

Mozsár Eszter
Ilyen idő várható a fesztivál első napján

Vajon lesz eső a vadpörkölt fesztivál ideje alatt?

Fotó: Pezzetta Umberto

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken akár intenzív esőre is számíthatunk, a hőmérséklet továbbra is 30 fok körül mozog napközben. A napos időt egy érkező hidegfront előterében elszórtan ismét zápor, zivatar zavarhatja meg, erre elsősorban a Dunántúlon és északon van esély. Estétől északnyugaton fordul a szélirány, és egyre többfelé felerősödik a szél. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu