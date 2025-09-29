szeptember 29., hétfő

A négylábú turisták sem ússzák meg

2 órája

Figyelj, ha ide utazol, mert jövőre már a kutyád után is fizetned kell idegenforgalmi adót

Címkék#turistakutya#díj#vendég#idegenforgalmi adó

A tervek szerint jövőre Dél-Tirolban a kutyával érkező vendégeknek napi 1,50 eurós idegenforgalmi adót kell fizetniük az ebek után. A bevételt az utcák és közterek tisztán tartására fordítják majd, írta meg Vas vármegyei társportálunk a Turizmus.com-ra hivatkozva.

Zaol.hu
Figyelj, ha ide utazol, mert jövőre már a kutyád után is fizetned kell idegenforgalmi adót

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Jövő évtől a szálláshelyekhez kapcsolódó terhet a kutyákkal érkező vendégeknek is meg kell fizetniük Dél-Tirolban. Az intézkedést azzal indokolja a tartományi kormány, hogy a helyi lakosok számára is bevezeti a kutyaadót, amelynek összege évi 100 euró lehet. Ez szintén a kutyapiszok eltakarítását fedezné - írta meg a turizmus.com.

Várhatóan a jövő év folyamán döntenek a kutyák után fizetendő idegenforgalmi adó bevezetéséről.

További részletek a vaol.hu oldalán.

Zalában a kutyák után nem, a turisták után azonban számos településen kell idegenforgalmi adót fizetni.

 

 

