Figyelj, ha ide utazol, mert jövőre már a kutyád után is fizetned kell idegenforgalmi adót

Jövő évtől a szálláshelyekhez kapcsolódó terhet a kutyákkal érkező vendégeknek is meg kell fizetniük Dél-Tirolban. Az intézkedést azzal indokolja a tartományi kormány, hogy a helyi lakosok számára is bevezeti a kutyaadót, amelynek összege évi 100 euró lehet. Ez szintén a kutyapiszok eltakarítását fedezné - írta meg a turizmus.com.

Várhatóan a jövő év folyamán döntenek a kutyák után fizetendő idegenforgalmi adó bevezetéséről.

További részletek a vaol.hu oldalán.

Zalában a kutyák után nem, a turisták után azonban számos településen kell idegenforgalmi adót fizetni.