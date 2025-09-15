Még igényelhető a HPV elleni védőoltás az iskolákban!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján azt írja, A meghosszabbított határidő lehetőséget biztosít azoknak a szülőknek is, akik az eredeti határidőt elmulasztották, hogy 7. osztályos gyermekük számára igényeljék a HPV elleni védőoltást. A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb szeptember 18-ig kell visszajuttatni az iskolákba.

A nyilatkozattal az oltás ingyenes.

Részletek a NNGYK.hu-n!