szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meghosszabbították

2 órája

Még igényelhető a HPV elleni védőoltás az iskolákban!

Címkék#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#NNGYK#Nemzeti Népegészségügyi Központ#hpv

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának szeptember 12-i leadási határidejét.

Zaol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján azt írja, A meghosszabbított határidő lehetőséget biztosít azoknak a szülőknek is, akik az eredeti határidőt elmulasztották, hogy 7. osztályos gyermekük számára igényeljék a HPV elleni védőoltást. A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb szeptember 18-ig kell visszajuttatni az iskolákba. 

A nyilatkozattal az oltás ingyenes.

Részletek a NNGYK.hu-n!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu