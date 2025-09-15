Meghosszabbították
2 órája
Még igényelhető a HPV elleni védőoltás az iskolákban!
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának szeptember 12-i leadási határidejét.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján azt írja, A meghosszabbított határidő lehetőséget biztosít azoknak a szülőknek is, akik az eredeti határidőt elmulasztották, hogy 7. osztályos gyermekük számára igényeljék a HPV elleni védőoltást. A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb szeptember 18-ig kell visszajuttatni az iskolákba.
A nyilatkozattal az oltás ingyenes.
