42 perce
A zalai szurkolók már ott vannak a magyar-portugál meccsen, ahol jó magyarnak lenni
Horváth "Mákos" Ferenc testvérével, Horváth Györggyel a Puskás Aréna egyik szektorában már elfoglalták a helyüket. Hamarosan kezdődik a magyar-portugál meccs.
Horváth György (balról) és Horváth "Mákos" Ferenc már elfoglalta helyét az arénában
Fotó: Horváth Ferenc/Olvasó
A kiskanizsai Puncs Fagyizó tulajdonosa nemrégiben portálunknak elárulta, mit vár a magyar-portugál mérkőzéstől. Most pedig hozzátette: nagyon jól rálát a stadionra, ahol folyamatosan telnek meg a sorok nézőkkel. Jó érzés, hogy ennyi magyar szíve dobban együtt, szerinte kivételes lesz a hangulat, ami körülöleli majd a magyar férfi labdarúgó-válogatottat. Családok, gyerekek és megannyi szurkoló küldi az energiát egyszerre a pályára. Ma este ismét jó magyarnak lenni! – zárta gondolatait Horváth "Mákos" Ferenc.
"Bekiabáljuk" a magyar labdarúgó válogatottat a világbajnokságra! – zalai szurkolót kérdeztünk