A zalai szurkolók már ott vannak a magyar-portugál meccsen, ahol jó magyarnak lenni

A kiskanizsai Puncs Fagyizó tulajdonosa nemrégiben portálunknak elárulta, mit vár a magyar-portugál mérkőzéstől. Most pedig hozzátette: nagyon jól rálát a stadionra, ahol folyamatosan telnek meg a sorok nézőkkel. Jó érzés, hogy ennyi magyar szíve dobban együtt, szerinte kivételes lesz a hangulat, ami körülöleli majd a magyar férfi labdarúgó-válogatottat. Családok, gyerekek és megannyi szurkoló küldi az energiát egyszerre a pályára. Ma este ismét jó magyarnak lenni! – zárta gondolatait Horváth "Mákos" Ferenc.