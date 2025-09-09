szeptember 9., kedd

Ria-Ria-Hungária!

42 perce

A zalai szurkolók már ott vannak a magyar-portugál meccsen, ahol jó magyarnak lenni

Címkék#Puskás Aréna#Horváth " Mákos " Ferenc#stadion#hangulat

Horváth "Mákos" Ferenc testvérével, Horváth Györggyel a Puskás Aréna egyik szektorában már elfoglalták a helyüket. Hamarosan kezdődik a magyar-portugál meccs.

Benedek Bálint
A zalai szurkolók már ott vannak a magyar-portugál meccsen, ahol jó magyarnak lenni

Horváth György (balról) és Horváth "Mákos" Ferenc már elfoglalta helyét az arénában

Fotó: Horváth Ferenc/Olvasó

A kiskanizsai Puncs Fagyizó tulajdonosa nemrégiben portálunknak elárulta, mit vár a magyar-portugál mérkőzéstől. Most pedig hozzátette: nagyon jól rálát a stadionra, ahol folyamatosan telnek meg a sorok nézőkkel. Jó érzés, hogy ennyi magyar szíve dobban együtt, szerinte kivételes lesz a hangulat, ami körülöleli majd a magyar férfi labdarúgó-válogatottat. Családok, gyerekek és megannyi szurkoló küldi az energiát egyszerre a pályára. Ma este ismét jó magyarnak lenni! – zárta gondolatait Horváth "Mákos" Ferenc.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
